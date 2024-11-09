Без ближних хлопот: таможни РФ и КНР могут начать сотрудничество уже в 2025 году

Сотрудничество Федеральной таможенной службы (ФТС) России и Главного таможенного управления КНР по обмену информацией, касающейся разрешительных и коммерческих документов, а также данными о формах проведенного контроля, с использованием механизма «единого окна» возможно уже в 2025 году, сообщил замглавы ФТС РФ Сергей Шкляев. Как это повлияет на товарооборот двух стран и снизится ли стоимость китайских товаров, разбирались «Известия».
Существующие барьеры
Сокращение времени прохождения границы и всех сопутствующих процедур на один рабочий день снижает издержки торговли на 1−7 п.п. от стоимости груза, напомнил ведущий научный сотрудник ВАВТ Александр Фиранчук.
— Если внедрение данной системы сократит сопутствующие процедуры на один день, это должно привести к сопоставимому снижению цен на импорт из Китая, поставляемый через общую границу. На Китай приходится чуть более 40% российского импорта, из которых около одной пятой доставляется автомобильным или железнодорожным транспортом через общую границу. Следовательно, потенциально «единое окно» может непосредственно охватить порядка 10% всего российского импорта, что приведет к снижению цен на эту его часть, — заявил «Известиям» эксперт.
Дополнительный эффект, по его словам, будет заключаться в росте объемов импорта из-за снижения цен на него. Увеличение физических объемов импорта при таком охвате «окна» и влиянии на цены может составить порядка $1−2 млрд ежегодно.
Компании смогут существенно ускорить процесс оформления грузов через границу и сократить количество предоставляемых документов, однако существенному наращиванию товарооборота между двумя странами всё еще мешают три фактора, сказала «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.
— Во-первых, недостаточность железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении России, со стороны Китая также необходимы инвестиции в расширение имеющихся транспортных мощностей. Во-вторых, санкции и опасение вторичных санкций, — отметила она.
В-третьих, по ее словам, наблюдается усложнившийся в этом году процесс трансграничных платежей. Кроме того, влияние на объемы импорта и экспорта между странами также оказывают макроэкономические факторы.
— С нашей стороны есть риск замедления потребительской активности из-за высокой ключевой ставки — соответственно, импорт товаров из Китая может снизиться. Китайская экономика тоже демонстрирует в этом году нестабильный темп восстановления, что сказывается на объемах спроса на сырьевые товары, поставщиком которых для Китая выступает в том числе и Россия, — подчеркнула Людмила Рокотянская.
Постепенный рост
Динамика торговли между Россией и Китаем показывает ежегодный рост. В Амурской области, например, уже существует мост, через который проходят 200 автомобилей в сутки, заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Николаевич Абрамов.
— В ближайшее время планируется открытие нового таможенного терминала, что позволит увеличить этот показатель до 800 машин в день. Сам мост может пропускать до 10 тыс. автомобилей в сутки. Мы принимаем необходимые законодательные изменения, такие как улучшения в фитосанитарном контроле, которые позволят ускорить процесс прохождения таможни и сократить время обработки каждой машины на 30−40 минут, — сказал сенатор.
Это позволяет, по его словам, значительно повысить эффективность и ускорить движение товаров, а также подготовить наши таможенные посты для работы с современными комплексами, чтобы автомобили могли проезжать с минимальными задержками. Такие шаги действительно способствуют развитию внешней торговли и совершенствованию инфраструктуры.
Потребности рынка растут и увеличение товарооборота возможно, считает исполнительный директор Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Александр Цыпин.
— Автоматизация растаможки и внедрение автоматических систем для выпуска транспортных средств позволяют значительно повысить эффективность работы российского бизнеса. Важно понимать, что одна из ключевых проблем — это дефицит кадров, — сказал «Известиям» эксперт. — Каждый год мы теряем 2% ВВП из-за кадрового дефицита. Чем более эффективно работают государственные системы, чем больше цифровых технологий внедряется для автоматизации бизнес-процессов, тем больше ресурсов и времени мы можем направить на другие сферы, что способствует развитию страны. Таможенные процедуры, конечно, важны, но они не производят товар.
Трудно прогнозировать, насколько может увеличиться товарооборот, он растет рекордными темпами, напомнил «Известиям» старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ Президентской академии Борис Пивовар.
— Цель в $200 млрд совместной торговли по итогам 2023 года была превышена, при этом всё так же ощущается нехватка товаров по разным категориям. Китай является, по сути, главным нашим поставщиком в настоящее время, поэтому то, что товарооборот будет и дальше увеличиваться, — это точно, — заявил эксперт.
В идеальном мире, по его словам, уже в скором времени возможен рост товарооборота между Россией и Китаем более чем на 15%. Но в ситуации, когда торговле вставляют палки в колеса, вводя санкции, рост может быть не столь значителен.
— Что касается стоимости китайских товаров, я сомневаюсь, что она снизится. Пока рынок не насытится, пока не будет конкуренции между поставщиками по всем категориям товаров, думать о снижении цен преждевременно. Особенно с учетом инфляционных трендов, — добавил он.
Стратегическое партнерство
Сотрудничество в сфере таможенного администрирования между Россией и Китаем — важная составляющая их стратегического партнерства в рамках расширяющегося международного торгового взаимодействия, отметила доцент кафедры управления Технологического университета им. А. А. Леонова, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1-го класса, к.э.н. Елена Гончарова.
— В условиях глобальных экономических изменений и стремления к интеграции, тесное сотрудничество выглядит особенно актуальным путем создания механизма «единого окна» между Россией и Китаем. Такой принцип будет способствовать упрощению процедур торговли, повышению безопасности на границе и более эффективному обмену информацией со страной партнером. К тому же, учитывая тесные экономические связи между двумя странами, этот шаг окажет позитивное влияние на торговлю и инвестиции, — сказала «Известиям» эксперт.
Внедрение механизма «единого окна», по ее мнению, будет включать в себя быстрый обмен информацией, качественную проверку разрешительных и коммерческих документов, что позволит сократить время совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля. Таким образом, увеличится скорость доставки товаров, а также уменьшатся затраты на их транспортировку. Всё вышеперечисленное будет способствовать увеличению объемов внешнеэкономической деятельности и ускорению таможенных процессов. Данное нововведение позволит компаниям детально планировать свои операции и делать более точные прогнозы по срокам доставки, что положительно скажется на общем уровне удовлетворенности клиентов.
— Однако для достижения успешного партнерства необходимо учесть различные аспекты, включая законодательные предпосылки, адаптацию к требованиям современных технологий и взаимопонимание в вопросах таможенного регулирования. Кроме того, функционирование отдельных таможенных органов будет осуществляться при минимальном количестве должностных лиц, что в конечном счете скажется на оптимизации личного состава единой системы таможенных органов Российской Федерации, — заявила «Известиям» Елена Гончарова.
В целом инициатива углубленного сотрудничества между Китаем и Россией по принципу «единого окна» принесет обоюдные выгоды, добавила эксперт.
Ранее Сергей Шкляев отметил, что на последних встречах в рамках подкомиссии по таможенному сотрудничеству Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств обсуждалась возможность интеграции информации между системой «единое окно» КНР и информационной системой РФ в морских пунктах пропуска, что позволит обеспечить сокращение времени проведения таможенных операций.
«Это достаточно перспективное направление, оно сейчас находится на стадии широкого обсуждения с нашими коллегами из Китая. В 2025 году мы планируем выйти на заключение отдельных соглашений, направленных непосредственно на обмен информацией», — заключил замглавы ФТС РФ.
«Известия» направили запрос в ФТС, но на момент публикации ответ получен не был.