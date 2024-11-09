Без ближних хлопот: таможни РФ и КНР могут начать сотрудничество уже в 2025 году

— Если внедрение данной системы сократит сопутствующие процедуры на один день, это должно привести к сопоставимому снижению цен на импорт из Китая, поставляемый через общую границу. На Китай приходится чуть более 40% российского импорта, из которых около одной пятой доставляется автомобильным или железнодорожным транспортом через общую границу. Следовательно, потенциально «единое окно» может непосредственно охватить порядка 10% всего российского импорта, что приведет к снижению цен на эту его часть, — заявил «Известиям» эксперт.