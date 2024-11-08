Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,7 миллиарда долларов, а их доля в международных активах увеличилась до 32,9%, следует из данных ЦБ.

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября снизились до 631,6 миллиарда долларов с 633,7 миллиарда на 1 октября.

Вложения России в золото в прошлом месяце выросли почти на 4% — до 207,7 миллиарда долларов. В результате был обновлен рекорд, установленный месяцем ранее на уровне 199,8 миллиарда.

Доля золота в российских резервах выросла до 32,9% с 31,5% месяцем ранее. Это новый максимум с ноября 1999 года, когда доля этого драгметалла составляла 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, лишь 2,1%.