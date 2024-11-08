Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов

Доля золота в российских резервах выросла до 32,9% с 31,5% месяцем ранее. Это новый максимум с ноября 1999 года, когда доля этого драгметалла составляла 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, лишь 2,1%.