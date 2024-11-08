Золотые резервы России впервые превысили 200 миллиардов долларов

Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 ноября снизились до 631,6 миллиарда долларов с 633,7 миллиарда на 1 октября.
Вложения России в золото в прошлом месяце выросли почти на 4% — до 207,7 миллиарда долларов. В результате был обновлен рекорд, установленный месяцем ранее на уровне 199,8 миллиарда.
Доля золота в российских резервах выросла до 32,9% с 31,5% месяцем ранее. Это новый максимум с ноября 1999 года, когда доля этого драгметалла составляла 34%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, лишь 2,1%.