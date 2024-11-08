Высокая ключевая ставка не может сохраняться долго, заявил Новак

Ранее на этой неделе Новак говорил, что инфляция в России по итогам года составит 8% или чуть ниже.
«Понятно, что высокая ключевая ставка долго не может быть, мы все вместе сегодня работаем над тем, чтобы снизить инфляцию», — сказал Новак в ходе пленарной сессии Русского экономического форума.
Он отметил, что в РФ в основном инфляционный процесс затрагивает продовольственные товары, а непродовольственные товары и услуги растут ниже или на уровне инфляции.
«Конечно, важно здесь работать точечно, над теми позициями, по которым мы видим, что спрос высокий, а предложения мало, и увеличивать предложение соответственно, стимулировать соответствующие отрасли. Это так называемая экономика предложения», — добавил он.
Банк России 25 октября ожидаемо повысил ключевую ставку — сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых, и дал сигнал о возможном новом повышении ключевой ставки на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 20 декабря.