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Вложения россиян в негосударственные пенсии за первое полугодие выросли на 45%

Объем вложений россиян в продукты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) растет. За первое полугодие этого года взносы юридических и физических лиц в финансовые инструменты НПФ составили 91,6 млрд рублей. Что на 45% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Это следует из подсчетов аналитиков НПФ «Эволюция», с которыми ознакомились «Известия» 8 ноября.

Источник: Shutterstock

Основную часть взносов в НПФ составили самостоятельные вложения россиян в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения и новой программы долгосрочных сбережений. Суммарно вложения граждан в эти продукты за шесть месяцев составили 58,2 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Объем же взносов юридических лиц составил 33,4 млрд рублей — по сравнению с аналогичными показателями прошлого года вырос на 36%.

«Мы видим значительный рост интереса россиян к продуктам негосударственных пенсионных фондов как со стороны российских компаний, так и физических лиц. Повышенный интерес граждан к НПФ обусловлен в первую очередь с запуском программы долгосрочных сбережений, которая обладает хорошими преимуществами», — рассказала генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.

По ее словам, активизация же юрлиц объясняется ростом популярности и развитием корпоративных пенсионных программ. Всё больше работодателей понимают, что такие программы являются хорошим инструментом для повышения лояльности, удержания и привлечения сотрудников, уточнила эксперт.

По информации негосударственного пенсионного фонда, лидируют по объему взносов в НПФ за первое полугодие 2024 года Москва (24,5 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (5,7 млрд рублей), Московская область (4,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,6 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3 млрд рублей).

Ранее, 27 июля, директор по правовым вопросам «СберНПФ» Кирилл Савин сообщил, что негосударственные пенсионные фонды предлагают россиянам ряд возможностей. Среди них — хранение и преумножение пенсионных накоплений, возможность накопить на дополнительную пенсию самостоятельно или с работодателем, а также формирование долгосрочных сбережений.