Вложения россиян в негосударственные пенсии за первое полугодие выросли на 45%

Основную часть взносов в НПФ составили самостоятельные вложения россиян в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения и новой программы долгосрочных сбережений. Суммарно вложения граждан в эти продукты за шесть месяцев составили 58,2 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Объем же взносов юридических лиц составил 33,4 млрд рублей — по сравнению с аналогичными показателями прошлого года вырос на 36%.
«Мы видим значительный рост интереса россиян к продуктам негосударственных пенсионных фондов как со стороны российских компаний, так и физических лиц. Повышенный интерес граждан к НПФ обусловлен в первую очередь с запуском программы долгосрочных сбережений, которая обладает хорошими преимуществами», — рассказала генеральный директор НПФ «Эволюция» Елена Тетюнина.
По ее словам, активизация же юрлиц объясняется ростом популярности и развитием корпоративных пенсионных программ. Всё больше работодателей понимают, что такие программы являются хорошим инструментом для повышения лояльности, удержания и привлечения сотрудников, уточнила эксперт.
По информации негосударственного пенсионного фонда, лидируют по объему взносов в НПФ за первое полугодие 2024 года Москва (24,5 млрд рублей), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (5,7 млрд рублей), Московская область (4,8 млрд рублей), Санкт-Петербург (3,6 млрд рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,3 млрд рублей).
Ранее, 27 июля, директор по правовым вопросам «СберНПФ» Кирилл Савин сообщил, что негосударственные пенсионные фонды предлагают россиянам ряд возможностей. Среди них — хранение и преумножение пенсионных накоплений, возможность накопить на дополнительную пенсию самостоятельно или с работодателем, а также формирование долгосрочных сбережений.