Вложения россиян в негосударственные пенсии за первое полугодие выросли на 45%

Основную часть взносов в НПФ составили самостоятельные вложения россиян в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения и новой программы долгосрочных сбережений. Суммарно вложения граждан в эти продукты за шесть месяцев составили 58,2 млрд рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Объем же взносов юридических лиц составил 33,4 млрд рублей — по сравнению с аналогичными показателями прошлого года вырос на 36%.