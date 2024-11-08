Владелец IKEA продал последний актив в России

На конец третьего квартала доля свободных площадей составила 0,8%, по данным Ricci. Средняя ставка аренды на готовые к въезду, а также строящиеся и освобождающиеся площади достигла 11,3 тыс. руб. за кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов), на проекты build-to-suit (под конкретного потребителя) — 10−11 тыс. руб. за кв. м в год, указывает Фомиченко. При этом, ужесточение денежно-кредитной политики, с одной стороны, снижает девелоперскую активность, и с другой, ведет к охлаждению спроса, ограничивая планы по развитию бизнеса и, как следствие, запросы на складские мощности, рассуждает Алябьев. По итогам 9 месяцев 2024 года объем сделок со складской недвижимостью (класса А и В) в Московском регионе составил 1,8 млн кв. м, что на 27% ниже результата аналогичного периода рекордного прошлого года, говорит Фомиченко.