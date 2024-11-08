В Швеции заявили о готовности повысить пошлины на товары из РФ

«Вместе со своими коллегами-министрами в Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литве и Польше министр международного сотрудничества в целях развития и внешней торговли Беньямин Доуса написал письмо в Европейскую комиссию, в котором предложил повысить импортные тарифы на российские товары», — говорится в заявлении.
В документе подчеркивается важность усиления экономического давления на Москву, а также указывается значимость оказания более активной поддержки Киеву. Отмечается, что США, Великобританией, Канадой, Австралией и Новой Зеландией уже были введены подробные меры.
Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что объем санкций применяемых к РФ не имеет аналогов в истории. Он подчеркнул, что на самом деле РФ нужна миру и любые решения ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не могут на это повлиять.
Ранее, 6 ноября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что изолировать Россию от глобальной экономики невозможно, потому что она является четвертой экономикой мира. Новак указал, что Запад пытается изолировать РФ с 2014 года, вводя бессчетное количество санкций и ограничений, но российская экономика и предприятия продолжают развиваться.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.