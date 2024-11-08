В Швеции заявили о готовности повысить пошлины на товары из РФ

Накануне президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что объем санкций применяемых к РФ не имеет аналогов в истории. Он подчеркнул, что на самом деле РФ нужна миру и любые решения ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе не могут на это повлиять.