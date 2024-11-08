В Москве не останется высокобюджетных апартаментов в продаже к 2028 году

«В Москве в продаже представлено 801 апартамент премиум- и делюкс-классов. При этом за первые три квартала текущего года было куплено 199 апартаментов премиум-класса и 24 лота делюкс-класса. По сравнению с предыдущим годом продажи в делюкс-сегменте снизились на 14%, а в премиум — на 26%. Такая тенденция вызвана тем, что большинство клиентов в настоящее время ориентированы на недвижимость для постоянного проживания и рассматривают проекты с развитой внутренней инфраструктурой. В аналитике традиционно не учитываются сделки с юридическими лицами, хотя апартаменты часто приобретаются именно юридическими лицами», — рассказала топ-брокер агентства недвижимости Whitewell Екатерина Левина.