В Москве не останется высокобюджетных апартаментов в продаже к 2028 году

Они связали это с тем, что в конце октября 2024-го столичные власти официально объявили о запрете на строительство апартаментов в Москве, но те, кто уже получил разрешение, реализует их.
«В Москве в продаже представлено 801 апартамент премиум- и делюкс-классов. При этом за первые три квартала текущего года было куплено 199 апартаментов премиум-класса и 24 лота делюкс-класса. По сравнению с предыдущим годом продажи в делюкс-сегменте снизились на 14%, а в премиум — на 26%. Такая тенденция вызвана тем, что большинство клиентов в настоящее время ориентированы на недвижимость для постоянного проживания и рассматривают проекты с развитой внутренней инфраструктурой. В аналитике традиционно не учитываются сделки с юридическими лицами, хотя апартаменты часто приобретаются именно юридическими лицами», — рассказала топ-брокер агентства недвижимости Whitewell Екатерина Левина.
Как указано, средний бюджет сделки для высокобюджетных апартаментов также на 36% меньше показателей 2023 года. В делюкс-сегменте этот показатель снизился сильнее — на 56% и достиг 119,6 млн руб. Всего же в премиум-классе в этом году было продано лотов на общую сумму 3,2 млрд рублей.
«Снижение среднего чека на первичном рынке апартаментов в этом году во многом связано с тем, что часть дорогостоящих проектов ввелась в эксплуатацию, а еще часть — перешла в статус жилой недвижимости. По нашим прогнозам, на первичном рынке апартаментов Москвы может не остаться доступных лотов к 2028 году. В то же время апартаменты, безусловно, будут представлены на вторичном рынке», — отметила Левина.
В сентябре заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на IX Восточном экономическом форуме рассказал «Известиям», что цена 1 кв. м недвижимости в новостройках РФ в текущем году стабилизировалась. По его словам, стоимость будет расти в пределах инфляции.