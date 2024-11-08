Стоимость биткоина впервые в истории достигла 77 тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.24 мск дорожал на 1% за сутки — до 76 847 долларов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 77 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,1% — в среднем до 76 959 долларов. Динамика также приводится за сутки.
Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. Только в среду криптовалюта подорожала почти на 9%.