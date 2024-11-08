Рост российского рынка акций и облигаций, дивиденды «Роснефти»: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в четверг, 7 ноября, показывал смешанную динамику. Торги на Мосбирже открылись на два часа позже из-за технического сбоя. После открытия индекс Мосбиржи снизился к 2633 пунктам. В первой половине сессии наблюдалась негативная динамика, однако к окончанию основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) отступил от минимумов дня и вышел в плюс. Основную сессию индекс завершил ростом на 1,04% — на уровне 2 690,63 пункта.
На вечерних торгах рост рынка акций ускорился на фоне ожиданий участниками торгов улучшения геополитической ситуации. В ходе выступления на форуме «Валдай» президент Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с избранием на высший пост в США и сообщил, что заявления Трампа в ходе предвыборной гонки по поводу желания завершить украинский конфликт заслуживают внимания. Индекс IMOEX2, отражающий динамику на основной и вечерней сессиях, прибавил 2,42% и поднялся до 2727,27 пункта.
В минусе закрылись бумаги «Самолета», потерявшие 7,12%. Акции «Самолета» стали главными аутсайдерами, так как к негативным настроениям относительно проблем отрасли добавились новости о том, что крупнейший акционер Михаил Кенин планирует продать свою долю в компании, сообщил портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.
Позитивные настроения участников на российском рынке, вероятно, частично связаны с ожиданиями улучшения геополитической ситуации, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Индекс Мосбиржи вырос выше 2700 пунктов и может продолжить подъем, полагает он. Рынок акций закрылся на максимальных уровнях сессии — это стандартный сигнал о незавершенности импульса роста. Если индекс поднимется выше 2740 пунктов, следующей целью роста может стать диапазон 2820−2830 пунктов.
На текущей волне роста голубые фишки ожидаемо выглядят лучше, чем бумаги компаний средней и малой капитализации (второй эшелон). Эта тенденция в среднесрочной перспективе продолжится, прогнозирует эксперт.
Рынок облигаций
В четверг, 7 ноября, российский долговой рынок показал заметный рост. По итогам торгов индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) подскочил на 1,39%, до 98,63 пункта, достигнув максимума со дня заседания ЦБ по ставке 25 октября. Директор аналитического департамента «Цифра брокера» Ованес Оганисян заметил, что это максимальный однодневный прирост с конца августа.
Индекс корпоративных облигаций Мосбиржи (RUCBCPNS) вырос на 0,03%, до 85,81 пункта, прервав серию снижении на протяжении более 15 дней подряд.
«В 13:00 мск синхронно появились объемные покупки во всех средних и длинных ОФЗ, как будто пришел крупный инвестор. Спрос был высоким вплоть до конца вечерней сессии. Обороты торгов оказались максимальными с мая», — обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Он добавил, что большинство длинных гособлигаций выросли на 3% и более их доходности к погашению опустились ниже 17% годовых, а у самой популярной и наиболее длинной ОФЗ 26238 — ниже 16%, отметил Карпунин.
Ованес Оганисян одной из возможных причин позитивной динамики на рынке ОФЗ назвал сделки carry trade, направленные на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Оганисян пояснил, что ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ, где доходности гораздо выше.
«Тем не менее инвесторы, скорее всего, должны будут зафиксировать прибыль в такой операции через достаточно короткий промежуток времени, и цены на ОФЗ вернутся к своим привычным уровням в ожидании следующего шага Банка России в текущем цикле повышения ключевой ставки», — указал Оганисян.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин предположил, что всплеск спроса на акции и облигации могла спровоцировать новость о том, что в Госдуме ко второму чтению доработали законопроект, который позволяет ЦБ ограничивать банкам возможность выдачи ипотеки и автокредитов с 1 апреля 2025 года. Это способно сместить фокус политики регулятора с повышения ключевой ставки на иные меры сдерживания потребительского спроса, пояснил Бабин.
«Восстановлению котировок ОФЗ могут и дальше способствовать ожидания, что в результате выборов президента США улучшится геополитическая обстановка, в том числе смягчится режим антироссийских санкций. Это способно ослабить эффект данного фактора, вносящий существенный вклад в инфляцию. В результате снизится вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки, а также приблизится возможный момент начала ее снижения», — указал он.
Дивиденды «Роснефти»
В пятницу, 8 ноября, запланировано заседание совета директоров «Роснефти», на повестке — промежуточные дивиденды за 2024 год. О проведении заседания стало известно еще 2 ноября, с того времени акции «Роснефти» подорожали на 7%.
По подсчетам аналитиков, в случае, если компания направит на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, акционеры получат по ₽36,5 на акцию. По ценам закрытия торгов 7 ноября это дает 7,7% дивдоходности.
«Отсечка, вероятно, будет в начале января. Суммарно за весь 2024 год дивидендная доходность может превысить 14−15% (вторая выплата будет летом)», — считает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
За 2023 год компания заплатила в общей сложности ₽59,78 на акцию (промежуточные дивиденды составили 29,01, а финальные 59,78).
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽94,3;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,5, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,95;
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,75.
Корпоративные события
«Аренадата»: финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2024 года.
«Россети Ленэнерго»: финансовые результаты по РСБУ за девять месяцев 2024 года.
Другие важные события
Банк России опубликует «Обзор рисков финансовых рынков» и «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».
Китай: заседание Всекитайского собрания народных представителей (4−8 ноября).
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре (предварительные данные) — 18:00 мск.
Россия: данные по инфляции за неделю — 19:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2690,63 (+1,04%).
Индекс РТС: 910,29 (+1,2%).
S&P 500: 5973,1 (+0,74%).
Dow Jones Industrial Average: 43 729,34 (0%).
NASDAQ Composite: 19 269,46 (+1,51%).