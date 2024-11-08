Рост российского рынка акций и облигаций, дивиденды «Роснефти»: дайджест

Ованес Оганисян одной из возможных причин позитивной динамики на рынке ОФЗ назвал сделки carry trade, направленные на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Оганисян пояснил, что ставки RUSFAR в китайских юанях упали до уровня 6,09% overnight с 19% в начале недели, что оправдывает кредитование в юанях и их продажу для покупки ОФЗ, где доходности гораздо выше.