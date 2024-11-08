Россия в октябре увеличила ввоз кофе из Бразилии до 58 миллионов долларов

Так, в октябре российские компании импортировали 12,2 тысячи тонн кофейных зерен на 57,7 миллиона долларов, при этом месяцем ранее поставки составили 6,3 тысячи тонн на 27,8 миллиона долларов. За год же импорт вырос еще сильнее — в четыре раза в физическом и почти в шесть раз — в денежном выражении.