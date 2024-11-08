Россия резко нарастила экспорт отечественных вин

«Если мы говорим об экспорте товаров, то здесь, во-первых, мы увидели 20-процентный рост и очень серьезное изменение по составу стран», — сказал он.
Так, лидером среди покупателей российского вина стал Китай — туда отправляется почти половина (48 процентов) экспортируемой продукции. Второе место занимает Турция, затем идут Абхазия, Латвия и Израиль.
Что касается импорта, то он за десять месяцев сократился на треть (33 процента) — с 532,4 до 357,7 тысячи тонн.
«Все страны, которые мы относим к недружественным, — они потеряли разное количество процентов, но все, по сути, эти проценты, можно сказать, что в этой пятерке приобрела Грузия. То есть, если я смотрю прошлый год, доля Грузии была 17 процентов, сейчас она составляет 25 процентов», — добавил Чмора.
По его словам, снижение объемов импорта происходит на фоне эффективной работы пошлин на вино из недружественных стран. Тем не менее, отметил Чмора, значительное повышение пошлин, до 200 и более процентов, может привести к распространению нелегальных схем ввоза, с которыми таможенному ведомству будет бороться сложнее, чем при администрировании официальных поставок.
Пятерка главных экспортеров вин в Россию за год не изменилась: это Италия, Грузия, Испания, Португалия и Франция.
Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев предложил увеличить пошлину на вино из недружественных стран с нынешних 25 до 30−50 процентов. Но, подчеркнул он, правительство будет исходить из необходимой достаточности, чтобы эти меры не стали запретительными, а были источником денег для российского виноделия. Замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя эту идею, отметил, что такие резкие меры преждевременны.