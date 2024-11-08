Россия резко нарастила экспорт отечественных вин

«Все страны, которые мы относим к недружественным, — они потеряли разное количество процентов, но все, по сути, эти проценты, можно сказать, что в этой пятерке приобрела Грузия. То есть, если я смотрю прошлый год, доля Грузии была 17 процентов, сейчас она составляет 25 процентов», — добавил Чмора.