«Роснефть» и ВТБ начали переговоры по вхождению комплекса «Звезда» в ОСК

Инициатива вхождения комплекса в ОСК и в целом консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.
«Судостроительный комплекс “Звезда” в настоящее время вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми современными технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на протяжении реализации комплекса президент контролировал ход строительства ключевых производственных объектов и неоднократно посещал площадку предприятия.
ССК «Звезда» — самая современная верфь в стране, специализирующаяся на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Комплексом спущено на воду уже 12 судов, еще более 20 — активно строятся, свыше 60 — находятся в портфеле заказов предприятия.
Ранее, 6 ноября, Путин в ходе церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге атомного ледокола «Чукотка» заявил, что от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути.
В конце июня Путин дал поручения по развитию кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства с учетом обстановки в мире.