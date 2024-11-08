«Роснефть» и ВТБ начали переговоры по вхождению комплекса «Звезда» в ОСК

ССК «Звезда» — самая современная верфь в стране, специализирующаяся на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Комплексом спущено на воду уже 12 судов, еще более 20 — активно строятся, свыше 60 — находятся в портфеле заказов предприятия.