Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки ЦБ

В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.