Новак рассказал о первых результатах повышения ключевой ставки ЦБ

«Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика», — сказал замглавы правительства.
Он пояснил, что ЦБ повышает ключевую ставку и проводит жесткую кредитно-денежную политику, чтобы сбить инфляционные ожидания.
В конце октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 21 процента годовых. Это максимальный показатель с момента появления этого инструмента в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022 года, когда ставку поднимали до 20 процентов. В ЦБ пояснили, что инфляция растет существенно выше июльского прогноза, увеличиваются и инфляционные ожидания. Таким образом, требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели.
С конца 2023 года ЦБ держал ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, но на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле повысил ее сразу на два процентных пункта — до 18 процентов годовых. А в сентябре ставку увеличили еще на один процентный пункт — до 19 процентов.
Все опрошенные РИА Новости эксперты ожидали повышения ставки, расходились лишь в оценке шага — до 20 или до 21 процента годовых. Большинство аналитиков полагают, что цикл снижения ставки может начаться летом следующего года.