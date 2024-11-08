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Назван фактор, способный обрушить доллар сильнее, чем Трамп

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Валютный рынок традиционно подвержен волатильности во время выборов президента США. Но на сей раз есть фактор, который может повлиять на доллар сильнее, чем победа Дональда Трампа, рассказал в интервью агентству «Прайм» начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что рынки отыграли неожиданную для многих новость о разгроме демократов и камбэке Трампа в Белый дом — ведь многие ставили на его соперницу Камалу Харрис. Но это быстро прошло.

«Президент Трамп в целом позитивен для рынка акций США и доллара на фоне вероятного усиления политики протекционизма, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — рассуждает аналитик.

Однако сейчас для доллара важнее фундаментальный фактор — плавное смягчение денежно-кредитной политики Федрезерва. На заседании в четверг ставки должны снизить, а вот тональность выступления главы регулятора Джерома Пауэлла может вызвать резкие колебания. Если он допустит намек на паузу в снижении ставок, доллар может существенно просесть.

Но на рубль это повлияет незначительно — для него важнее возможная просадка сырьевых цен из-за политики новой администрации Штатов. Держатели рублевых позиций ждут прихода на рынки валюты от экспортеров во второй половине месяца. В этом случае мы можем увидеть 93 рубля за доллар, 100 за евро и 13 за юань, заключил Соболев.