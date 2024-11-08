Назван фактор, способный обрушить доллар сильнее, чем Трамп

Но на рубль это повлияет незначительно — для него важнее возможная просадка сырьевых цен из-за политики новой администрации Штатов. Держатели рублевых позиций ждут прихода на рынки валюты от экспортеров во второй половине месяца. В этом случае мы можем увидеть 93 рубля за доллар, 100 за евро и 13 за юань, заключил Соболев.