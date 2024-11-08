Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям Utair после роста на 20%

Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям авиакомпании Utair из-за резкого повышения цены, следует из сообщения торговой площадки.
Стоимость акций Utair к 11:08 мск взлетела на 20,22%, до 15,52 рублей. На максимуме стоимость бумаг доходила до 15,7 рублей (+21,6%). По итогам закрытия торгов 7 ноября акции Utair стоили 12,91 рубля.
Дискретный аукцион продлится с 11:12 мск до 11:42 мск. Он запускается вместо обычных торгов во время колебаний стоимости акций от 20%, чтобы защитить инвесторов от резких изменений котировок. Во время дискретного аукциона доступны только лимитные заявки с указанием цены, рыночные не принимаются. Одна серия длится 30 минут и состоит из трех дискретных аукционов по 10 минут каждый.
Акции Utair взлетели в цене после того, как авиакомпания объявила о намерении выкупить акции у акционеров, несогласных с присоединением дочерней ООО «ТС Техник». Цена выкупа составит 18,52 рубля, что почти на 43,5% выше цены закрытия 7 ноября.
«ТС Техник» занимается техническим обслуживанием и ремонтом авиационной техники и компонентов западного производства. Вопрос о реорганизации акционеры ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» рассмотрят на общем собрании 10 декабря.
Те акционеры, которые проголосуют против присоединения «ТС Техник» или не примут участие в голосовании, смогут подать требование о выкупе акций с 10 декабря по 24 января 2025 года. Оплатить выкупаемые акции авиакомпания планирует до 23 февраля.