Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям Utair после роста на 20%

Дискретный аукцион продлится с 11:12 мск до 11:42 мск. Он запускается вместо обычных торгов во время колебаний стоимости акций от 20%, чтобы защитить инвесторов от резких изменений котировок. Во время дискретного аукциона доступны только лимитные заявки с указанием цены, рыночные не принимаются. Одна серия длится 30 минут и состоит из трех дискретных аукционов по 10 минут каждый.