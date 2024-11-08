Импортные отставки: в РФ предложили ввести заградительную пошлину на вино

«Виноградарство и виноделие — перспективная отрасль сельского хозяйства. В этом году мы планируем заложить 6 тыс. га новых виноградников, их суммарная площадь в итоге приблизится к 106−107 тыс. га, — рассказал Патрушев. — Этот год был достаточно тяжелым для всего сельского хозяйства, непредсказуемым: мы столкнулись с заморозками, засухой. Несмотря на это, мы соберем порядка 800 тыс. т качественного винограда. В этом году можно ждать интересного вина, танинного, с ярким вкусом винограда. Сейчас виноделы уже изготовили около 47 млн декалитров напитков, до конца года показатель дойдет до 70 млн декалитров. В 2023 году этот объем был меньше — 60 млн декалитров».