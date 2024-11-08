Импортные отставки: в РФ предложили ввести заградительную пошлину на вино

Ассоциация виноградарей и виноделов предлагает ввести в РФ заградительную пошлину на импортные вина из недружественных стран — вплоть до 200%. Сейчас она составляет 25%. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поддержал постепенное увеличение этой планки, но до 40−50%. Об этом он заявил, выступая 7 ноября на Российском винодельческом форуме. По мнению представителя правительства, это позволит сформировать фонд, средства которого можно будет использовать для увеличения господдержки отрасли.
Что такое заградительная пошлина
Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) считает, что пошлины на импортное вино из недружественных стран следует повысить до уровня заградительных, например до 200%. Об этом сказал представитель организации, выступая на пленарной сессии Российского винодельческого форума, который стартовал в Москве 7 ноября.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев саму идею поддержал, но отметил, что двигаться стоит последовательно и увеличивать пошлину до 40−50%. В 2023 году ее уже подняли с 12,5% до 20%, а в 2024-м закрепили на уровне 25%.
Средства, которые бюджет получит от такого шага, можно будет направить на государственную поддержку виноградарства и виноделия, полагает Дмитрий Патрушев. Тем более что власти готовы расширить ее инструменты и объем. Вице-премьер подчеркнул, что в 2024 году отрасль получила 3,5 млрд рублей, в 2025-м на эти цели направят на 1 млрд рублей больше.
«Виноградарство и виноделие — перспективная отрасль сельского хозяйства. В этом году мы планируем заложить 6 тыс. га новых виноградников, их суммарная площадь в итоге приблизится к 106−107 тыс. га, — рассказал Патрушев. — Этот год был достаточно тяжелым для всего сельского хозяйства, непредсказуемым: мы столкнулись с заморозками, засухой. Несмотря на это, мы соберем порядка 800 тыс. т качественного винограда. В этом году можно ждать интересного вина, танинного, с ярким вкусом винограда. Сейчас виноделы уже изготовили около 47 млн декалитров напитков, до конца года показатель дойдет до 70 млн декалитров. В 2023 году этот объем был меньше — 60 млн декалитров».
Отечественное вино планомерно укрепляет свои позиции на рынке, спрос на него только растет, подчеркнул вице-премьер.
По данным АВВР, доля отечественного вина на рынке составляет в среднем 60%, и этот показатель нужно увеличивать. Например, за счет легализации «российской полки» в магазинах. Соответствующий законопроект Минпромторга уже готов, он отводит для наших вин 20% полки в рознице. Но этого мало, уверены в ассоциации: эта доля должна составить до 50%.
Сейчас, по данным правительства, в ассортименте торговых сетей отечественное вино занимает 12%. Именно поэтому Минсельхоз предложил пока установить размер «российской полки» для вина на уровне 20%, заметил Дмитрий Патрушев. По его словам, например, по тихому вину до этой планки сейчас не дотягивают 13 регионов, лидерами продаж традиционно выступают Москва и область, а также Санкт-Петербург.
«Посмотрим, как сработают 20%. Если добьемся этой планки, то будем двигаться дальше, но сначала нужно дождаться реакции рынка», — отметил вице-премьер.
Пока же отечественный бизнес может действовать самостоятельно, например располагать отечественные вина на первых страницах винных карт, предположил он.
Какая поддержка оказывается винодельческой отрасли
Для того чтобы виноградарство и виноделие в России активно развивались, государство должно поддерживать баланс защитных и стимулирующих мер на рынке, сказал «Известиям» вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев.
— Мы пока еще в полной мере не видим, как рынок отреагировал на новую пошлину в 25%, поэтому еще рано говорить о дальнейшем ее повышении, тем более такими темпами, — заметил он.
Для развития отрасли важно ориентироваться на спрос покупателей, полагает Александр Ставцев.
— Какой бы процент полки мы не заставили отечественными винами, люди всё равно купят столько, сколько им нужно, а не предложено. Например, сейчас мы видим высокую потребность в ценовом сегменте вин до 600 рублей, виноделы должны учитывать этот спрос со стороны людей, — отметил он.
Более того, по словам Александра Ставцева, следует помнить, что после введения серьезных пошлин на импортные напитки покупатель лишился одного из своих любимых вин — пино гриджио. Изготовители должны обращать на это внимание, расширяя виноградники именно за счет этого сорта винограда. То есть виноделы должны четко понимать, какой спрос на вина сейчас есть, и ориентировать свою работу на это направление, отметил он.
— Эти предложения наших виноделов и виноградарей мы неоднократно обсуждали на площадках экспертного совета при комитете Госдумы по экономической политике. В целом отрасль и наши эксперты положительно оценивают такие нововведения, — сказал «Известиям» зампред комитета Сергей Алтухов. — Но чтобы были ощутимые экономические эффекты, такие средства нужно «окрашивать». Тогда можно было бы направлять их не только на субсидирование отечественных винодельческих хозяйств, но и другие социальные проекты.
В целом отрасль развивается сейчас в хорошем темпе. Чтобы его сохранить, поддержка должна быть разнообразной, то есть направленной и на наращивание производства, сбыт и рекламу, добавил депутат.
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Известиям», что организация поддерживает стимулирование потребления российского вина, доля которого в продажах уже достаточно внушительна. Для популяризации отечественного вина ритейлеры проводят разные маркетинговые акции, например «Дни российских вин».
— Однако введение заградительных пошлин на импортные вина может создать риски для насыщения рынка в масштабах всей страны во всех ценовых категориях. Это сократит как разнообразие потребительского выбора, так и конкуренцию, которая стимулирует производителей повышать качество продукции и расширять предложение. Кроме того, высокие заградительные пошлины оправданы, когда внутреннее производство развито в достаточной для обеспечения спроса мере, а для этого всё еще требуется некоторое время, — уточнил эксперт.
Сейчас торговые сети активно расширяют поставки вина из альтернативных направлений: Чили, Аргентина, ЮАР, Армения, Азербайджан, Грузия, Сербия. Сети ожидают, что спрос продолжит планомерно смещаться в сторону российского вина и продукции дружественных стран.