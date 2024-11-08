Год от году не легче: средний срок ипотеки превысил четверть века

Россияне этой осенью стали оформлять ипотеку на 25 лет и более, заявили «Известиям» в Центробанке. Тенденцию подтвердили в бюро кредитных историй и банках. Основные причины — в росте стоимости квартир и повышении рыночных ставок по жилищным кредитам: ежемесячный взнос становится посильным, только если растягивать выплаты на многие годы. Вместе с тем при удлинении кредита растет переплата, а долговая нагрузка надолго ограничивает финансовую гибкость заемщика. Выгодно ли брать ссуды на длинные сроки и что такая тенденция значит для финрынка — в материале «Известий».