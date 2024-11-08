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Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что откажется уйти в отставку, если победивший на выборах президента Дональд Трамп решит его уволить, поскольку, по его мнению, закон не позволяет главе государства это сделать.

Источник: AP 2024

«Нет… не разрешено законом», — заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.

Ранее CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп, несмотря на прежние разногласия, позволит Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года. Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, но его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.

Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок. Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.