Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить

Ранее CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп, несмотря на прежние разногласия, позволит Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года. Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, но его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.