Глава ФРС пообещал не уходить в отставку, если Трамп решит его уволить

«Нет… не разрешено законом», — заявил Пауэлл журналистам в ответ на вопрос, уйдет ли он с поста, если Трамп решит его уволить, и будет ли легальным его увольнение.
Ранее CNN со ссылкой на источник в штабе избранного президента сообщил, что Трамп, несмотря на прежние разногласия, позволит Пауэллу доработать до конца своего срока, который истекает в мае 2026 года. Источник предупредил, что Трамп всегда может передумать, но его нынешнее мнение и мнение его экономической команды заключается в том, что Пауэлл должен остаться на посту главы ФРС, продолжающей политику снижения процентных ставок.
Трамп назначил Пауэлла, бывшего руководителя частного инвестиционного фонда, на высший пост ФРС в 2018 году. Президент Джо Байден переназначил его на второй четырехлетний срок. Трамп и Пауэлл несколько раз конфликтовали во время его первого срока, и президент неоднократно угрожал уволить его с должности.