Эксперт дал советы по быстрому и недорогому обновлению ремонта в доме и квартире

«Вы можете поэкспериментировать с разными оттенками, перемешивая их, но лучше купить краску с запасом. Матовая краска подойдет для спальни, краска со степенью блеска от 7% отлично будет служить, например, на кухне, так как ей не страшны ни грязь, ни вода. Для более ровного покрытия рекомендуем перед покраской выровнять стены. Если они в вашей квартире уже покрыты краской, не наносите новый цвет поверх нее — сначала нанесите грунт», — отметил Орехов.