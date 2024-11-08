Эксперт дал советы по быстрому и недорогому обновлению ремонта в доме и квартире

«Рекомендуем для начала сделать тщательную уборку помещений и подготовить их к работам, проверить состояние всех систем, в частности системы кондиционирования. Если кондиционеры засорились, почистите или замените фильтры. После подготовительных работ можно приступать к преображению вашего дома», — сказал он.
По его словам, отличным решением, не требующим много времени, станет обновление стен в помещениях.
«Вы можете поэкспериментировать с разными оттенками, перемешивая их, но лучше купить краску с запасом. Матовая краска подойдет для спальни, краска со степенью блеска от 7% отлично будет служить, например, на кухне, так как ей не страшны ни грязь, ни вода. Для более ровного покрытия рекомендуем перед покраской выровнять стены. Если они в вашей квартире уже покрыты краской, не наносите новый цвет поверх нее — сначала нанесите грунт», — отметил Орехов.
Он уточнил, что еще одним быстрым способом будет обновить интерьер — поклеить новые обои. Их выбор также велик — бумажные, виниловые, текстильные, жидкие обои и фотообои.
«Обои различаются своими полезными характеристиками. Есть моющиеся, влагостойкие и устойчивые к выгоранию. Если остались неиспользованные куски рулонов, не торопитесь выбрасывать, так как они могут пригодиться, чтобы замаскировать возможные повреждения в будущем. Большой плюс заключается в том, что для поклейки обоев необязательно выравнивать стены — толщина рулона позволяет нивелировать небольшие огрехи», — подчеркнул эксперт.
Как указал Орехов, после обработки сте можно обновить напольное покрытие. Выбор также велик — ламинат, плитка, линолеум. Процесс несложный, и подготовить пол к финишному покрытию можно самостоятельно, добавил он.
Ранее, 25 сентября, эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев перечислил в беседе с «Известиями» самые распространенные ошибки при ремонте. Важно заранее обеспечить кухню достаточным количеством розеток и определиться с их расстановкой, подчеркнул он.