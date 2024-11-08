Дойная корова: себестоимость молока выросла на 24%

Цены на молочную продукцию продолжают расти. Во многом это связано с удорожанием себестоимости — за последние два года она увеличилась на 24% при производстве и на 15−18% при переработке. Один из ключевых факторов — жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Повлиять на удорожание могли также проблемы с комплектующими, санкционные ограничения и рост расходов на логистику, перечисляют эксперты. «Известия» узнали, как остановить повышение стоимости.