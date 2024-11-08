Дойная корова: себестоимость молока выросла на 24%

Цены на молочную продукцию продолжают расти. Во многом это связано с удорожанием себестоимости — за последние два года она увеличилась на 24% при производстве и на 15−18% при переработке. Один из ключевых факторов — жесткая денежно-кредитная политика ЦБ РФ. Повлиять на удорожание могли также проблемы с комплектующими, санкционные ограничения и рост расходов на логистику, перечисляют эксперты. «Известия» узнали, как остановить повышение стоимости.
Наметившаяся тенденция
Себестоимость производства молока в России выросла на 24% с 2022 года. В свою очередь, себестоимость переработки за тот же период увеличилась на 15−18% в зависимости от категории. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. Индустрия, по его словам, сегодня сталкивается с серьезными вызовами.
В розничном сегменте темпы увеличения цен на молочную категорию всё еще остаются ниже общей продовольственной инфляции. В январе — сентябре 2024 года молочная продукция в целом оставалась дороже, чем в том же периоде 2023 года, на 4,4%, при общей продинфляции в 9,5%, рассказали «Известиям» в Национальном союзе производителей молока.
— Причина корректировки цен — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по ключевым статьям (заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и так далее), — указали в пресс-службе союза.
Важным фактором повышения затрат в 2024 году, по данным организации, стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по привлекаемым кредитным ресурсам. При этом себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации.
В целом наблюдаемая в осенний период текущего года ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена накопленным эффектом влияния конъюнктурных факторов на развитие молочной индустрии. Она стабилизируется по мере восстановления баланса спроса и предложения, подчеркнули в «Союзмолоке».
— В стратегическом плане необходимо и дальше наращивать производство сырого молока. Это должно быть и строительство новых ферм, и модернизация действующих животноводческих комплексов. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты и прочие меры государственной поддержки сырьевого сектора, — резюмировали в пресс-службе.
Ускоренными темпами
За три квартала 2024 года производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях возросло на 3,1%, указывает зампред комитета по развитию предпринимательства в АПК Московской торгово-промышленной палаты, основатель Petrova 5 Consulting Марина Петрова.
— Если мы говорим о крестьянско-фермерских хозяйствах, то здесь произошло снижение на 1,6%. Это сопряжено с сокращением поголовья коров. И, в общем-то, ожидаемо, — отмечает эксперт.
В начале 2024 года, по ее словам, была отменена такая мера господдержки, как компенсация CAPEX (капитальных затрат) для некрупных модернизирующихся ферм. В результате такие предприятия не могли развиваться и постепенно начали уходить с рынка.
В свою очередь, объемы производства молочной продукции продемонстрировали рост. За минувшие девять месяцев 2024 года российские производители нарастили производство питьевого молока на 5%, сливочного масла — на 1,6%, творога — на 7,6%, приводит статистику Петрова. При этом кисломолочные продукты выросли в объемах на 4,5%, а мороженое — на 14,6%.
— А когда растет объем производства, естественно, требуется сырое молоко, — подчеркивает собеседница «Известий».
Цены на него за год подскочили на 21%, обращает внимание она. При этом в 2023-м стоимость сырого молока продемонстрировала резкое снижение.
— Это было связано с накопившимися остатками сухого молока и сухой сыворотки. Такая ситуация привела к резкому падению цен на молоко-сырье. В конце прошлого года стоимость начала восстанавливаться, и сегодня мы наблюдаем среднюю цену в сентябре в районе 35−38 рублей за литр без НДС, — объясняет эксперт.
Повсеместный рост
В рознице бутылка молока объемом 900 мл подорожала с начала ноября 2023 года в среднем на 14,7%. В первые месяцы 2024 года цены показывали относительную стабильность, однако в последнее время стали расти — с начала осени молоко подорожало на 8,9%. Средний ценник находится в районе 86,6 рубля за бутылку, отмечают в облачном сервисе мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».
В свою очередь, сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях подорожало на 25,4%. При этом можно говорить о некотором снижении цен по сравнению со второй половиной октября 2024 года. На сегодняшний день 200-граммовую упаковку можно купить в среднем за 262,8 рубля.
— Это связано с тем, что сливочное масло — молокоемкий продукт. Для производства 1 кг сливочного масла требуется более 20 л молока, — разъясняет Марина Петрова.
Полутвердые и твердые сыры, по данным «Ценозавра», за год подорожали на 16,5%. С начала осени ценник вырос на 5,2%. На сегодняшний день за кусок сыра массой 200 г придется отдать в среднем 261,9 рубля.
Между тем сметана за год подорожала на 15,3%. С начала 2024 года ее стоимость выросла на 4,6%. Средняя цена за банку объемом 200 г составляет 68,4 рубля.
Сливки за год выросли в цене на 8,8%. Причем существенный рост произошел за минувшие два месяца (+5,1%). Средняя стоимость 200 мл десятипроцентных сливок составляет 62,2 рубля, указывают в сервисе.
Наибольшую стабильность в 2024 году показала стоимость творога. За год продукт увеличился в цене на 6,2%, причем ощутимый рост, как и в случае со сливками, произошел именно осенью (+4%). Средняя стоимость 200-граммовой упаковки оценивается в 103,1 рубля.
Цены подняли и производители молока, и переработчики, и ритейл, подтверждает независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Ничего критичного, впрочем, в этой ситуации нет, считает он.
— В целом цены на молоко скачут, но не сильно превышая традиционный предновогодний подъем стоимости у остальных продуктов питания. Поэтому я не думаю, что это какая-то фатальная история, — полагает собеседник «Известий».
Алчность ритейла
Себестоимость сырого молока зависит от целого ряда факторов, подчеркивает Марина Петрова. Среди них она выделяет рост себестоимости кормов, складывающейся из стоимости семян, импортных средств защиты растений, а также цены зарубежной сельхозтехники и комплектующих.
— Также на рост себестоимости сырого молока влияют объемы господдержки, в том числе анонсируемые. Свой эффект имеет и ключевая ставка Центробанка, которая достигла 21%, — уточняет эксперт.
Помимо этого, в структуре себестоимости по всей цепочке производства сырого молока заложены цены на энергоносители и ГСМ. В случае с переработкой молока на себестоимость также влияют вторичные санкции, дополняет Петрова.
— Поставки комплектующих, оборудования, упаковочных решений, ингредиентов велись из-за рубежа, — напоминает она.
В целом же себестоимость в молочной отрасли может быть высокой из-за удорожания производства, допускает Александр Анфиногенов. Особенно, если речь идет о ручном труде и привлечении большого количества персонала. При автоматизированном производстве она оказывается ниже.
— Надо сказать, что молоко в среднем фермеры продают по одной и той же цене, стараясь, чтобы рынок был ровным. Поэтому в данном сегменте вряд ли себестоимость увеличивается сильно, — считает эксперт.
Более высокий рост может наблюдаться со стороны переработчиков. Свое влияние в этом случае, по мнению Анфиногенова, также оказывает повышение расходов на логистику.
— А розничные цены — это традиционная алчность сетевого ритейла, который, в общем-то, зарабатывает больше, чем производители, переработчики молока и производители молочной продукции, — убежден собеседник «Известий».
Помимо этого, молоко сегодня дорожает из-за повышения стоимости кормов и ветпрепаратов, отмечает экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин. Еще один фактор — недостаточное производство молочного жира.
Нераскрытый потенциал
Для того чтобы замедлить процесс удорожания, нужно производить больше молока, полагает Александр Анфиногенов. У граждан сегодня повысилась доходность, в связи с чем растет и потребление, в том числе молочной продукции, напоминает он.
— Поэтому нужно стимулировать каким-то образом, может быть, даже на государственном уровне фермерские хозяйства по наращиванию поголовья и, соответственно, по количеству производимого молока. В России травы и прочих условий для содержания крупного рогатого скота достаточно. Можно нарастить выпуск молока вдвое или втрое за короткий срок, — убежден Анфиногенов.
Между тем для замедления темпов роста себестоимости необходим целый спектр мероприятий, указывает Марина Петрова. Важнейшее из них — увеличение объемов господдержки.
— В первую очередь это субсидирование процентной ставки по кредитам, особенно инвесткредитам для крупных предприятий. Важной является и компенсация CAPEX в части крупных проектов, ориентированных на глубокую переработку молока, — перечисляет собеседница «Известий».
Не менее важно сохранить объемы господдержки для малого и среднего бизнеса. Еще одно направление работы — субсидирование стоимости ГСМ в периоды посевной и уборочной кампаний.
Требуется также поддержка как растениеводов, обеспечивающих кормовую базу, так и производителей сельхозтехники, начинающих импортозамещение, считает эксперт.
— Кроме того, необходимо работать на замещение семян, которые сопоставимы по урожайности с зарубежными аналогами. Все эти мероприятия в комплексе будут давать нам снижение себестоимости молочной продукции, — резюмирует собеседница «Известий».