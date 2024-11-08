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«Дамате» опровергла сообщения о пропаже индейки из магазинов

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. «Дамате» назвала дезинформацией сведения о том, что мясо индейки пропало с полок магазинов — ежедневно компания отгружает более миллиона упаковок продукции «Индилайт» с заводов в Ростовской и Пензенской областях, сказано в релизе компании.

Источник: © РИА Новости

В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на письмо «Дамате» торговым сетям сообщила, что компания уведомила ритейл о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года из-за вывода из эксплуатации площадки откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области.

«Мы очень тронуты вашей реакцией на вчерашнюю дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. А нашему SMM-щику даже звонила мама и просила купить побольше. Мы, как и вы, любим нашу индейку, едим ее сами, кормим наших детей и продолжаем регулярные поставки в магазины вашего города. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции Индилайт с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях», — сазано в релизе.

«Дамате» напомнила, что является крупнейшим производителем индейки в России, первым в Европе и четвертым в мире. Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и покупателями. «Вы по-прежнему можете приобрести индейку “Индилайт” в ваших любимых магазинах у дома, супермаркетах, гипермаркетах и онлайн», — добавили в «Дамате».

Минсельхоз РФ сообщал, что объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн.