«Дамате» опровергла сообщения о пропаже индейки из магазинов

В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на письмо «Дамате» торговым сетям сообщила, что компания уведомила ритейл о сокращении плановых объемов производства и поставок птицы с середины октября до 10 января 2025 года из-за вывода из эксплуатации площадки откорма на предприятии «Индюшкин двор» в Ростовской области.
«Мы очень тронуты вашей реакцией на вчерашнюю дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. А нашему SMM-щику даже звонила мама и просила купить побольше. Мы, как и вы, любим нашу индейку, едим ее сами, кормим наших детей и продолжаем регулярные поставки в магазины вашего города. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции Индилайт с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях», — сазано в релизе.
«Дамате» напомнила, что является крупнейшим производителем индейки в России, первым в Европе и четвертым в мире. Компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и покупателями. «Вы по-прежнему можете приобрести индейку “Индилайт” в ваших любимых магазинах у дома, супермаркетах, гипермаркетах и онлайн», — добавили в «Дамате».
Минсельхоз РФ сообщал, что объем производства индейки в России в этом году увеличится на 3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 435 тысяч тонн.