«Дамате» опровергла сообщения о пропаже индейки из магазинов

«Мы очень тронуты вашей реакцией на вчерашнюю дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. А нашему SMM-щику даже звонила мама и просила купить побольше. Мы, как и вы, любим нашу индейку, едим ее сами, кормим наших детей и продолжаем регулярные поставки в магазины вашего города. Ежедневно мы отгружаем в магазины более миллиона упаковок продукции Индилайт с наших заводов в Ростовской и Пензенской областях», — сазано в релизе.