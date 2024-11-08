ЦБ раскрыл объем разблокированных в ПИФах активов россиян

Однако, 2 ноября 2023 года было объявлено о введении санкций на СПБ Биржу. В итоге 34 фонда, в составе которых были активы, торгующиеся на этой площадке, либо не успели вовсе возобновить операции по ПИФам, либо были вынуждены их приостановить. Под вторую волну блокировки попали фонды УК «Тинькофф Капитал», УК «БКС», УК «Восток-Запад», «ТКБ Инвестмент Партнерс» и некоторые другие. В феврале 2024 года ЦБ перезапустил процедуру освобождения ПИФов от замороженных активов. Они должны были ее пройти до 16 июня 2024 года. Из 34 фондов девять в перспективе в скором времени возобновят операции, так как будут разделены на две части.