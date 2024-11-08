ЦБ раскрыл объем разблокированных в ПИФах активов россиян

Российские инвесторы получили доступ к активам на сумму ₽27,4 млрд в результате выделения заблокированных Западом активов в специальные закрытые амортизационные фонды (ЗПИФ-А), сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России. Еще ₽4,3 млрд управляющие компании выплатили пайщикам после обмена активами через «Инвестиционную палату» по 844-ому указу президента, добавили в ЦБ. По подсчетам самих УК, цифры возвращенных средств инвесторам даже больше ввиду того, что они перезапускали ПИФы, «освобожденные» от замороженных бумаг, и рассчитывали по ним стоимость чистых активов (СЧА) в разное время.
«В настоящее время действует 21 фонд, который освобожден от заблокированных активов по итогам “первой волны”. Их пайщиками являются 178,5 тыс. человек, активы фондов оцениваются в ₽27,4 млрд, которыми инвесторы теперь распоряжаются без ограничений», — сообщили в пресс-службе регулятора. В ЦБ уточнили, что совокупная оценка стоимости чистых активов в фондах сделана по состоянию на 31 августа 2024 года.
В рамках «первой волны» разблокировки управляющие компании из 126 фондов, замороженных в результате западных санкций на НРД, изначально разделили на две части 36 фондов. Но из-за введения санкций на СПБ Биржу 11 ПИФов из этих 36-ти в дальнейшем повторно участвовали в процедуре преобразования в ЗПИФ-А, уточнили в пресс-службе регулятора.
«В рамках “второй волны” из 34 ПИФ по 25 принято решение об изменении типа фонда на ЗПИФ, по 9 — о выделении заблокированных активов в дополнительный фонд. 30 фондов уже завершили свое формирование, по оставшимся четырем процесс формирования завершится в ближайшее время. На 31 августа 2024 года пайщиками указанных 34 фондов являлись 1,6 млн лиц, итоговая стоимость активов данных фондов будет известна после завершения формирования всех фондов “второй волны”, — рассказал представитель регулятора.
В Банке России напомнили, что УК обязаны проводить частичное погашение паев ЗПИФ-А, регулятор контролирует исполнение УК этих обязательств.
«По состоянию на конец сентября 2024 года по всем ЗПИФ-А “первой волны” в результате частичного погашения паев пайщикам выплачено ₽4,3 млрд. Необходимо отметить, что УК, которые участвовали в процедуре выкупа заблокированных активов по указу президента России № 844, не могли проводить частичное погашение паев до окончания расчетов», — добавил представитель регулятора.
Что случилось с паевыми инвестиционными фондами из-за санкций
В марте 2022 года международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД, в результате чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы, а выплаты по ним перестали поступать. В том числе оказались замороженными бумаги, которые приобретали управляющие компании в состав различных ПИФов.
В мае 2022 года ЦБ оценивал объем заблокированных активов внутри 159 ПИФов в ₽379 млрд, а число пострадавших пайщиков составляло 2,7 млн.
В июне 2023 года, замороженными оставались активы на ₽154,19 млрд в 113 фондах. Доступ к активам был ограничен для 1,6 млн инвесторов. Оценку регулятор делал по ценам февраля 2022 года. Сокращение этих показателей произошло благодаря тому, что управляющие компании ряда фондов смогли самостоятельно оперативно восстановить их работу.
Первая и вторая волна разблокировки
Для тех УК, которые не смогли принять меры по размораживанию фондов, регулятор предложил пройти процедуру выделения или полного перевода активов в амортизационные фонды — ЗПИФ-А. Они стали новым специально созданным финансовым продуктом, без свободного обращения на рынке, и получили собственное регулирование. Схему возобновления работы фондов Центробанк разработал в феврале 2023 года, ее действие должно было завершиться к 15 октября 2023 года.
Однако, 2 ноября 2023 года было объявлено о введении санкций на СПБ Биржу. В итоге 34 фонда, в составе которых были активы, торгующиеся на этой площадке, либо не успели вовсе возобновить операции по ПИФам, либо были вынуждены их приостановить. Под вторую волну блокировки попали фонды УК «Тинькофф Капитал», УК «БКС», УК «Восток-Запад», «ТКБ Инвестмент Партнерс» и некоторые другие. В феврале 2024 года ЦБ перезапустил процедуру освобождения ПИФов от замороженных активов. Они должны были ее пройти до 16 июня 2024 года. Из 34 фондов девять в перспективе в скором времени возобновят операции, так как будут разделены на две части.
Как управляющие освободили ликвидные активы
Процесс выделения иностранных активов в отдельные фонды — очень нестандартный кейс, говорит директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский. «Фактически нам пришлось выстроить с нуля полноценный новый операционный процесс, который затрагивает большое количество клиентов и активов», — добавляет юрист.
Управляющая компания «Первая» по этой схеме разделила 11 фондов на две части и еще десять фондов полностью перевела в ЗПИФ-А. В итоге для пайщиков «Первой» ликвидными стали более ₽29 млрд, рассказывал ранее «РБК Инвестициям» генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский.
В управляющей компании «Альфа-капитал» процедуру разделения прошли два паевых фонда: ОПИФ «Альфа-капитал Ресурсы» и БПИФ «Альфа-капитал Квант». Стоимость чистых активов ОПИФ «Альфа-капитал Ресурсы» сразу после выделения заблокированных активов оставила ₽9,94 млрд, а СЧА БПИФ «Альфа-капитал Квант» — ₽327,5 млн, сообщили в пресс-службе УК.
В «ТКБ Инвестмент партнерс» была восстановлена работа трех фондов, общая стоимость чистых активов которых составила около ₽340 млн. «Выделение заблокированных активов было из трех ОПИФ, но в одном фонде этот процесс осуществлялся дважды. Первое выделение заблокированных бумаг было на счете НРД в Euroclear, а второе — в связи с блокировкой активов СПБ Биржи. В связи с этим у нас четыре ЗПИФ-А, из которых возобновили операции по трем ОПИФ», — рассказал «РБК Инвестициям» директор департамента управления активами «ТКБ Инвестмент партнерс» Александр Еремеев.
В УК «Т-капитал» (бывшая «Тинькофф-капитал») в конце октября сообщили, что им удалось не только выделить ликвидные активы, но и продать часть замороженных из них в иностранной инфраструктуре. В итоге, по словам председателя правления Т-банка Станислава Близнюка, для клиентов было разблокировано ₽3,5 млрд. Торги двумя фондами («Стратегия вечного портфеля Д» (TUSD) и «Стратегия вечного портфеля Е» (TEUR) возобновились на бирже 23 октября 2024 года после 20 месяцев паузы.
Что будет дальше с заблокированными фондами
По состоянию на осень 2024 года, 160 фондов в той или иной степени по-прежнему частично или полностью блокируют доступ к активам для инвесторов. В разделенных на две части фондах операции с паями возобновлены только в первоначальных фондах, а ЗПИФ-А недоступны для операций.
Управляющие компании обязаны продавать активы из ЗПИФ-А, как только появится подобная возможность, и пропорционально погашать паи, то есть выплачивать за них деньги.
Одной из таких возможностей для них стал обмен активами по 844-ому указу через «Инвестпалату» — на основе полученных согласий от пайщиков УК заявляли к продаже лоты из активов ПИФов. В УК «Первой» сообщили, что в рамках обмена активами с западными инвесторами им удалось продать бумаги на ₽11 млрд из ЗПИФ-А и направить их пайщикам. А УК «Альфа-капитал» в ходе двух этапов обмена продала активов на ₽457,5 млн суммарно по всем ЗПИФ-А.
О других вариантах сделок управляющие компании предпочитают не распространяться публично, чтобы об их попытках не стало известно недружественным странам. Два источника в крупных УК летом рассказывали «РБК Инвестициям», что переговоры об обмене активами велись с несколькими американскими провайдерами ETF. В их пуле активов остались российские бумаги, и они были готовы обменять их на акции западных стран. Однако, санкции на Мосбиржу поставили эти переговоры на паузу. Оба источника уточнили, что УК продолжают искать различные способы разблокировки.