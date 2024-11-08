Акции компании «Звезда» выросли на 8% из-за возможной ошибки инвесторов

Акции санкт-петербургского производителя дизельных двигателей «Звезда» (ZVEZ) в начале торгов Московской биржи в пятницу, 8 ноября, выросли на 8,46%, до ₽8,46 за бумагу. Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты полагают, что инвесторы могли спутать компанию с одноименной судостроительной верфью и по ошибке начали скупать акции машиностроительной компании на новости о возможной продаже судоверфи «Звезда» (ССК «Звезда»).
Утром 8 ноября РБК сообщил, что «Роснефть» начала переговоры о вхождении верфи «Звезда» и связанных с ней проектных активов в Объединенную судостроительную корпорацию, которая находится под управлением ВТБ. Инициатива о консолидации «для повышения эффективности» отрасли уже поддержана президентом. Об этом РБК рассказали три источника в судостроительной отрасли, а также подтвердили в «Роснефти» и ВТБ. Активы оцениваются в ₽250 млрд, что соответствует их номинальной стоимости.
«Роснефть» и ВТБ начали переговоры о вхождении суперверфи «Звезда» в ОСК.
Санкт-петербургская «Звезда», котировки которой взлетели на сегодняшних торгах, не имеет отношения к судостроительному комплексу в Приморье. Компания разрабатывает и производит высокооборотные дизели мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 тыс. кВт. Предприятие было основано в 1932 году, а торги акциями компании под тикером ZVEZ начались 16 декабря 2011 года.
ООО Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда») находится в городе Большой Камень Приморского края, в 20 км на восток от Владивостока. Компания строит все типы морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе. Начало строительству комплекса было положено в 2009 году. В 2013 году к созданию новой верфи был привлечен консорциум частных инвесторов во главе с «Роснефтью», которая также стала якорным заказчиком проекта, а запуск верфи состоялся в 2016 году. Компания является непубличной, ее акции никогда не торговались на Московской бирже. На сегодняшний день «Звезда» является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники.
Инвесторы перепутали компании
Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин допустил, что взлет котировок машиностроительной компании мог быть вызван ошибкой инвесторов. «Рост акций ПАО “Звезда” на 4−6% в пятницу произошел на совсем незначительном объеме торгов — всего ₽4 млн. Так что, возможно, импульс роста вызван тем, что кто-то не разобрался в ситуации и поспешил купить одноименные бумаги», — считает эксперт.
В «Альфа-Инвестициях» также не исключили, что причиной роста котировок могла быть и чья-то спекулятивная сделка в расчете на то, что спрос будет поддержан теми трейдерами, кто охотится за такими зарождающимися импульсами роста в третьем эшелоне (на любом поводе или даже без повода).
Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев полагает, что рост котировок машиностроительной компании «Звезда» на Мосбирже больше похож на ошибку инвесторов. «То, что “Роснефть” и ВТБ обсуждают возможность продажи дальневосточной “Звезды”, факт известный, но на питерскую “Звезду” это никаким образом не влияет, подтвердил Абелев.
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев также допускает, что инвесторы, возможно перепутали компании. При этом эксперт отметил низкую ликвидность в акциях «Звезды» — обороты в бумаге были на уровне ₽4,7 млн. Для сравнения, дневной оборот в акциях Сбербанка в четверг был около ₽11 млрд.
Подобная ситуация в бумагах «Звезды» уже наблюдалась около двух лет назад, летом 2022 года. На торгах 19 августа 2022 года акции производителя дизельных двигателей «Звезда» по ошибке взлетели на 32%. Спрос на акции «Звезды» на бирже резко вырос после слов президента Владимира Путина о том, что государство поддержит дальневосточную судоверфь «Звезда» для постройки перевозящих СПГ танкеров. И тогда инвесторы могли спутать компанию с одноименной судостроительной верфью и начали скупать акции не той компании.
Акции производителя дизельных двигателей «Звезда» в целом отличаются высокой волатильностью. Например, в третьем квартале прошлого года бумаги ПАО «Звезда» выросли на 166,77%, заняв 10-е место в рейтинге РБК за этот период. На максимуме цена бумаг поднималась до ₽21 за акцию.
Ситуация, когда инвесторы путают эмитентов или их тикеры, происходит не первый раз. Например, в июле 2023 года акции автомобильного грузоперевозчика Globaltruck (тикер GTRK) за два дня аномально взлетели более чем на 100% без веских причин для роста. Эксперты отмечали, что рост носил спекулятивный характер и мог быть вызван тем, что участники рынка на фоне позитивных новостей вокруг редомициляции железнодорожного оператора Globaltrans могли спутать тикеры компаний GLTR и GTRK, спровоцировав бурный рост стоимости Globaltruck.
В мае 2021 года акции торговой сети «Магнит» упали почти на 3%. Это произошло после сообщений об отказе компании «Магнит» от дивидендов за 2020 год. Только тогда речь шла о другой компании «Магнит» которая находится в Новочеркасске и занимается изготовлением магнитов и литьем легких металлов. Ретейлер «Магнит», акции которого торгуются на Московской бирже, зарегистрирован в Краснодаре.