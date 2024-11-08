Акции компании «Звезда» выросли на 8% из-за возможной ошибки инвесторов

ООО Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда») находится в городе Большой Камень Приморского края, в 20 км на восток от Владивостока. Компания строит все типы морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе. Начало строительству комплекса было положено в 2009 году. В 2013 году к созданию новой верфи был привлечен консорциум частных инвесторов во главе с «Роснефтью», которая также стала якорным заказчиком проекта, а запуск верфи состоялся в 2016 году. Компания является непубличной, ее акции никогда не торговались на Московской бирже. На сегодняшний день «Звезда» является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники.