В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина

Ранее в ходе дискуссии на пленарной сессии участники форума обсуждали планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники — в прежнем режиме 8.00 до 23.00.
«Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную (категорию — ред.)», — сказал Титов, обращаясь к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселёву и другим участникам дискуссии.
Киселев в свою очередь отметил, что согласен с этим предложением. «Я с вами согласен… Мы сформулируем позицию ассоциации по этому поводу и ее озвучим», — сказал он.
Время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено периодом с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу.