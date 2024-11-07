В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина

«Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную (категорию — ред.)», — сказал Титов, обращаясь к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселёву и другим участникам дискуссии.