«Трамп-ралли» на Мосбирже, ставка ФРС, отчетность Ozon: дайджест

Индекс Мосбиржи — «Трамп-ралли».
По итогам среды, 6 ноября, индекс Мосбиржи вырос на 1,77%, до 2662,87 пункта.
Рост проходил на фоне победы Дональда Трампа в президентской гонке. Это событие, известное как «ралли Трампа», усилило ожидания улучшения российско-американских отношений, отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Фактор геополитики сегодня играл основную роль в динамике котировок. Российский рынок вместе с другими реагировал на предварительные итоги выборов президента США, которые многими оцениваются как более предпочтительные для России в плане перспектив ослабления санкционного режима и улучшения отношений с Западом, также прокомментировал динамику торгов эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Дональд Трамп победил на выборах, став 47-м президентом США. При необходимых для победы 270 голосов выборщиков он набрал 276, по данным CNN, а по данным The New York Times — 277.
На пике дня российский индикатор впервые с 25 октября превысил отметку 2700 пунктов (2712,29 пункта), однако удержаться на достигнутых уровнях не смог — инвесторы зафиксировали прибыль.
«Фиксация прибыли на ожидавшемся многими исходе американских выборов обусловлена тем, что затянувшееся снижение нашего рынка образовало серьезный навес акций, которые ранее не успели продать», — считает Дмитрий Бабин.
Продолжится ли «Трамп-ралли» на российском рынке.
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», ожидали эмоциональной реакции на результаты выборов в США на открытии рынка, в то же время у них нет уверенности в том, что она продлится долго.
С одной стороны те действия и последствия, которых российские инвесторы ждут от президентства Трампа, вряд ли могут быть сделаны в течение нескольких недель. С другой — долгосрочный рост возможен только в случае появления уверенных ожиданий, что ЦБ возьмет курс на снижение ставки. «Это вряд ли случится до конца года, а значит, наиболее вероятный сценарий для индекса Мосбиржи — продолжить движение в боковике 2520−2830 пунктов», — отмечает руководитель проектов инвесткомпании «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.
Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых считает, что для котировок на российском рынке важнее не выборы в США, а итоги заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, которое проходит с 4 по 8 ноября. Уже в эту пятницу политики объявят меры фискального стимулирования.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин отмечает, что на дневном графике индекса Мосбиржи по-прежнему актуален широкий боковик. В среду подъем остановился как раз перед ближайшими уровнями сопротивления на 2720−2740 пунктов. Снизу важные поддержки — в области 2500−2550 пунктов. Индекс в ближайшие дни будет оставаться в этих границах, считает эксперт.
Ставка ФРС.
В четверг, 7 ноября, Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функцию центрального банка страны, опубликует решение по ставке по итогам двухдневного заседания 6−7 ноября. Пресс-релиз выйдет в 22:00 мск. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла состоится в 22:30 мск.
Утром 7 ноября рынок оценивал вероятность того, что ставка будет понижена на 25, б.п., в 97,6%. На это указывают данные инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность снижения ставки на 50 б.п. приходится на остальные 2,4%.
Ставка в США больше года находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25−5,5%. ФРС удерживала ставку на этом уровне с июля 2023 года. Регулятор начал повышать ставки в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние несколько десятилетий.
На предыдущем заседании в сентябре ФРС впервые в этом цикле снизила ставку — на 50 б.п., до 4,75−5% годовых. Однако эксперты предупреждали, что ФРС может пересмотреть траекторию ставки, если Трамп выиграет выборы.
Трамп планирует сократить налоги (например, корпоративный налог — с 21% до 15% для локальных производителей). Из-за этого, вероятно, увеличится дефицит бюджета, пояснили эксперты «СберИнвестиций». Кроме того, могут вырасти цены на импортные товары, поскольку будущий президент собирается ввести или повысить пошлины на импорт из Китая и Европы. В этих условиях ФРС в следующем году будет снижать ставку более плавно — до 3,75−4%, ожидают аналитики.
Отчетность Ozon.
Расписки Ozon по итогам торгов 6 ноября показали лучший результат в индексе Мосбиржи, прибавив 5,97%, до ₽2892 за бумагу.
Котировки росли на общем всплеске общерыночного оптимизма, связанного с победой Дональда Трампа на президентских выборах, а также на фоне финансовой отчетности за третий квартал 2024 года.
Товарооборот (GMV), как и ожидалось, замедлил темпы роста — по итогам квартала рост составил 59%, до ₽718,3 млрд. Более трети выручки обеспечили финтех и рекламная платформа.
Скорректированная EBITDA превысила ожидания, составив ₽13,02 млрд против отрицательного значения ₽3,91 млрд годом ранее. Это рекордный показатель для Ozon.
Компания также показала меньший, чем ожидалось, убыток — ₽740 млн (в «ВЕЛЕС Капитале» прогнозировали убыток ₽18,62 млрд). Годом ранее убыток составлял ₽22,06 млрд. Сократить убыток помогли рост валовой прибыли (+400%), а также единовременная страховая выплата ₽6,4 млрд за ущерб от пожара.
Выручка выросла на 41%, до ₽153,7 млрд.
Существенное улучшение рентабельности при сохранении довольно быстрого роста оборота — это хороший сигнал для отрасли в условиях высоких процентных ставок. В целом результаты за третий квартал дают хороший задел для рентабельности и в четвертом квартале, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «У нас нейтральный взгляд на бумаги Ozon, однако мы видим возможность превышения наших прогнозов на 2024 год, учитывая сильный по рентабельности третий квартал», — отметил эксперт.
В Ozon сообщили, что по итогам 2024 года планируют сохранить положительную скорректированную EBITDA и нарастить товарооборот на 60−70% год к году.
Снижение ожиданий по GMV вызвано уже решенными проблемами со взаиморасчетами с китайскими банками (наблюдались во втором квартале). Однако компания неоднократно заявляла о вероятности небольшого отклонения темпов роста от ожиданий на начало года, поэтому это не должно стать неожиданностью для рынка, пишут аналитики «Т-Инвестиций».
По финансовым итогам квартала аналитики «Т-Инвестиций» сохраняют позитивный взгляд на бумаги Ozon. «Мы считаем, что у компании есть значительный потенциал для дальнейшего роста и улучшения рентабельности как за счет основного бизнеса, так и за счет смежных сегментов, включая финтех и рекламу», — отметили эксперты. Целевая цена «Т-Инвестиций» по распискам маркетплейса — ₽5350.
Курсы валют.
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты».
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97, продать — по ₽96;
Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96,05.
Самые дешевые евро:
Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽105,3, продать — по ₽94,1;
Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,85, продать — по ₽105.
Самые дешевые юани:
Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,7;
Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,25, продать — по ₽13,75.
Корпоративные события.
«Группа Позитив». повторное ВОСА по вопросу допэмиссии и публикация финансовых результатов по МСФО за третий квартал 2024 года.
«ФосАгро». финансовые результаты по МСФО за третий квартал 2024 года.
Globaltrans. компания сообщит о результатах выкупа депозитарных расписок.
Другие важные события.
Пройдет II конференция для квалифицированных инвесторов «Ньютон-2024».
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
Германия: торговый баланс за сентябрь — 10:00 мск.
Еврозона: розничные продажи за сентябрь — 13:00 мск.
Великобритания: ключевая ставка Банка Англии — 15:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
США: ставка ФРС — 22:00 мск.
США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания ФРС — 22:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2662,87 (+1,77%).
Индекс РТС: 854,03 (+1,6%).
S&P 500: 5929,04 (+2,53%).
Dow Jones Industrial Average: 43 729,93 (+3,57%).
NASDAQ Composite: 18 983,47 (+2,95%).