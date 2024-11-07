«Трамп-ралли» на Мосбирже, ставка ФРС, отчетность Ozon: дайджест

С одной стороны те действия и последствия, которых российские инвесторы ждут от президентства Трампа, вряд ли могут быть сделаны в течение нескольких недель. С другой — долгосрочный рост возможен только в случае появления уверенных ожиданий, что ЦБ возьмет курс на снижение ставки. «Это вряд ли случится до конца года, а значит, наиболее вероятный сценарий для индекса Мосбиржи — продолжить движение в боковике 2520−2830 пунктов», — отмечает руководитель проектов инвесткомпании «ВЕЛЕС Капитал» Валентина Савенкова.