Тачка доступа: крупнейшие банки запускают экосистемы для автомобилистов

Российские банки и ИТ-компании начали активно работать над созданием экосистем для автолюбителей. О запуске такого направления объявил Т-Банк. Сервисы строятся вокруг полного цикла потребностей автомобилистов — помогают отслеживать и оплачивать штрафы, записаться на техобслуживание и на ремонт, купить страховку, оценить траты на машину, рассчитать стоимость авто при продаже, вызвать эвакуатор
Какие услуги для автомобилистов доступны в экосистемах банков
Крупнейшие кредитные организации создают экосистемы для автомобилистов. Например, такую запустил Т-Банк — «Сфера Авто». Новые функции будут доступны внутри мобильного приложения финорганизации в виде отдельной сферы обслуживания, рассказали «Известиям» в пресс-службе.
В специально созданном разделе внутри приложения будет собрана вся информация об автомобиле: клиенты смогут решить все основные вопросы по обслуживанию машины — оплатить штрафы, проезд по платной дороге, оформить страховку и онлайн записаться на ТО и ремонт. А также — заправить авто через специальный сервис на ближайшей АЗС и получить кешбэк от партнера.
Кроме того, искусственный интеллект в приложении напомнит автовладельцу о предстоящей заправке, сроках действия полиса и необходимости пройти техобслуживание. Он также поможет выбрать наиболее выгодный автосервис. Скоро клиентам станет доступна и функция вызова эвакуатора.
Внутри приложения владельцы машины смогут увидеть аналитику трат на транспортное средство за год. ИИ также составит прогноз ближайших расходов. А добавив информацию о своем авто в приложении, пользователь увидит ее фотореалистичный образ, сгенерированный нейросетями.
С помощью искусственного интеллекта клиент сможет примерить разные варианты дизайна — например, посмотреть, как авто будет выглядеть в другом цвете или с новыми дисками.
Те, кто хочет продать автомобиль, смогут воспользоваться калькулятором стоимости — он оценит нынешнюю цену и предложит наиболее выгодные периоды для продажи. Если же клиент только задумывается о покупке машины, отдельный сервис поможет выбрать авто по отзывам и расчету средних трат на обслуживание. Затем прямо через приложение Т-Банка можно оформить кредит и купить транспортное средство с доставкой до дома.
По словам представителей компании, запуск «Сферы Авто» отражает новый подход, который Т-Банк планирует развивать во взаимодействии с клиентами в ближайшие годы — продукты и услуги теперь будут строиться вокруг конкретных сфер жизни человека и образовывать мини-экосистемы соответствующих сервисов. «Миссия Т-Банка — быть навигатором в выборе для клиента и находить для него наиболее подходящий и лучший вариант в разных сферах его трат», — говорит представитель пресс-службы.
Ранее в октябре директор по развитию сегмента авто в Т-Банке Денис Мусиенко на конференции «Автостата» CarX анонсировал скорый запуск отдельной автоэкосистемы для клиентов банка. Также в сентябре на Восточном экономическом форуме Наталья Русова, директор подразделения «Авто» Сбербанка, сообщила, что компания планирует запустить аналогичную экосистему сервисов для владельцев до конца 2024 года.
В автомобильной экосистеме «Сбера» сейчас можно закрыть самые популярные потребности: оформить кредит, подобрать авто, организовать техобслуживание, арендовать машину, купить ОСАГО и оплатить заправку, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Сбера». Отдельный сервис для покупки авто также разработали в ВТБ. Там предлагают и вариант использования машины по подписке. Это значит, что клиент фактически арендует автомобиль на долгий срок. При этом клиенту предоставляют бесплатную страховку, ТО и смену шин. Выезд из города не ограничен, а в случае проблемы компания организует помощь на дороге — эвакуатор, подвоз топлива.
«Известия» направили запрос в крупнейшие кредитные организации, разрабатывают ли там подобные экосистемы полного цикла для автолюбителей.
Сейчас история с экосистемами востребована среди потребителей, и в «Зените» внимательно наблюдают, каким образом ее можно организовать, а также оценивают точки клиентской ценности, рассказали в пресс-службе банка.
Редакция также направила запрос в ЦБ с просьбой разъяснить позицию регулятора по созданию игроками финрынка небанковских экосистем.
Зачем банки запускают экосистемы по разным сферам жизни
Сейчас в сторону экосистемности смотрят многие финансовые организации, сообщил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он добавил: цель — сделать мобильное приложение службой «одного окна». При этом автомобиль есть практически у каждого третьего клиента банка, поэтому логично, что игроки развивают это направление.
Количество машин на дорогах растет, как и потребность в комплексных услугах, добавила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк. Кроме того, в условиях высокой конкуренции на финансовом рынке банки ищут новые способы привлечения и удержания клиентов. Создание экосистем позволяет им предлагать уникальные услуги, которые выделят их среди других игроков, объяснила эксперт.
Экосистемы позволяют собрать все потребности и финансовые потоки клиентов в одном месте на базе кредитной организации, подчеркнул младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его словам, это помогает при должном качестве услуг повысить лояльность клиента и продавать ему в своей экосистеме любые услуги банка, а также партнеров (получая с этого комиссионный доход).
Для клиентов привлекательность таких экосистем заключается в удобстве и экономии времени, рассказал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Он пояснил: все нужные услуги сосредоточены в одном месте, что исключает необходимость использования нескольких приложений или посещения разных офисов. Это также позволяет легко управлять финансами, связанными с автомобилем, считает эксперт.
Экосистемы также могут предлагать персонализированные услуги и предложения на основе анализа поведения пользователя, добавила Ирина Франк из Frank Auto. Например, специальные акции на страхование автомобиля или скидки на техобслуживание.
При этом важно, чтобы приложения банков имели интуитивно понятный интерфейс для удобства пользователей. Одним из минусов таких экосистем может быть то, что в некоторых случаях финорганизации добавляют свою наценку на услуги, предупредила Ирина Франк. Кроме того, на начальном этапе создания экосистем могут возникнуть проблемы с качеством предлагаемых услуг. Например, сервисы по расчету стоимости авто или вызову эвакуатора могут работать некорректно.
— Крупные экосистемы всё больше сосредотачиваются на подходе, ориентированном на обслуживание людей по сферам их жизни. Это действительно становится новым трендом в банкинге, поскольку пользователи ищут не просто финансовые услуги, а удобные и комплексные решения, — сообщил Максим Колядов из компании «Страховой брокер AMsec24».
Скорее всего этот тренд в будущем будет развиваться, согласился Алексей Тараповский Anderida Financial Group.