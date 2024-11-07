Тачка доступа: крупнейшие банки запускают экосистемы для автомобилистов

Российские банки и ИТ-компании начали активно работать над созданием экосистем для автолюбителей. О запуске такого направления объявил Т-Банк. Сервисы строятся вокруг полного цикла потребностей автомобилистов — помогают отслеживать и оплачивать штрафы, записаться на техобслуживание и на ремонт, купить страховку, оценить траты на машину, рассчитать стоимость авто при продаже, вызвать эвакуатор и т. д. Это позволяет повысить продажи и лояльность клиентов. Для них все услуги сосредоточены в одном месте и не нужно использовать несколько приложений или посещать разные офисы. Насколько это выгодно для людей и будут ли банки и дальше развивать экосистемы по разным сферам жизни — в материале «Известий».