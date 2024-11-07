Стоимость биткоина снова побила рекорд

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 23.58 мск дорожал до 76 тысяч 257 долларов. Максимальная цена торгов составила 76 тысяч 400 долларов. В среду утром биткоин превысил 75 тысяч долларов.
Ранее в среду стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 74 тысячи долларов на фоне президентских выборов в США. Согласно данным Binance, предыдущий рекорд составлял 73 777 долларов, он был достигнут 14 марта.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.