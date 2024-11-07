Стало известно, как российские семьи хранят деньги

При этом доля предпочитающих хранить деньги в наличных в рублях сократилась на 7,4 процентных пункта, реагируя на рост ключевой ставки с 7,5−8,5% до 16% за исследуемый период весной 2024-го. Также россияне держат деньги в наличной валюте (4,6%), в драгоценных металлах и изделиях из них (3,3%), в акциях, облигациях и других ценных бумагах (2,7%), в криптовалюте (2,2%).
В целом же доля домохозяйств, имеющих ликвидные сбережения, весной 2024-го уменьшилась на 7,8 процентных пункта по сравнению с летом 2023-го (до 33,6%). При этом за год почти в два раза (до 6,2%) увеличилась доля тех, кто в нынешней ситуации предпочел бы потратить сбережения.
Ранее, 16 сентября, сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин (53%) располагает накоплениями на случай непредвиденных трат. А формируют финансовую подушку безопасности 59% респондентов. Об этом говорится в результатах исследования «СберСтрахования жизни», сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Из числа тех, кто формирует финансовую подушку безопасности, 28% откладывают около 10% от ежемесячного дохода, 21% — от 11 до 24%. Еще 7% респондентов стараются направлять в накопления от 25 до 50% дохода, а 3% опрошенных — более 50%.