Стало известно, как российские семьи хранят деньги

Ранее, 16 сентября, сообщалось, что каждый второй опрошенный россиянин (53%) располагает накоплениями на случай непредвиденных трат. А формируют финансовую подушку безопасности 59% респондентов. Об этом говорится в результатах исследования «СберСтрахования жизни», сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Из числа тех, кто формирует финансовую подушку безопасности, 28% откладывают около 10% от ежемесячного дохода, 21% — от 11 до 24%. Еще 7% респондентов стараются направлять в накопления от 25 до 50% дохода, а 3% опрошенных — более 50%.