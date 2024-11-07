США вдвое ускорили наращивание госдолга

Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. Рекордно быстрыми темпами задолженность достигла 33 и 34 триллионов долларов — на это ушло всего по три месяца. А вот накопление 35-го триллиона резко замедлилось — госдолгу США понадобилось семь месяцев для того, чтобы перешагнуть эту отметку.
Сейчас же темпы роста государственных обязательств Штатов вновь ускорились: если 35-ый триллион образовался за 211 дней средними темпами в 0,014% в день, то 36-й триллион растет уже по 0,025% каждый день. То есть теперь вместо 4,8 миллиарда в день к американской задолженности каждые сутки прибавляется примерно 8,7 миллиарда.
При сохранении текущих ставок в американской экономике и отсутствии новых крупных размещений отметку в 36 триллионов долларов показатель перешагнет в середине ноября.
Одна из основных причин накопления такой задолженности — хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад — с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.
В 2002 году бюджет США вновь перешел в минус на уровне 158 миллиардов долларов, и в отличие от предыдущих периодов американское правительство не смогло сдержать рост дефицита. Уже через семь лет он впервые превысил 1 триллион долларов, а в 2020 году достиг абсолютного рекорда в 3,13 триллиона долларов, хотя потом вернулся к более умеренным значениям. Последние два года дефицит вновь растет и по итогам прошлого года составил 1,8 триллиона долларов.