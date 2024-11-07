Россияне вложили более ₽100 млрд в программу долгосрочных сбережений

Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев положительно оценил процесс привлечения средств граждан в программу долгосрочных сбережений. «Хочу сказать, что с каждой новой неделей, а мы на еженедельной основе отслеживаем эти показатели, объем вложенных средств [в ПДС] становится больше», — сказал Яковлев в кулуарах Московского финансового форума — 2024. По мнению представителя ведомства, такого эффекта удалось достичь благодаря информационной кампании, которую проводит Минфин.