Россияне вложили более ₽100 млрд в программу долгосрочных сбережений

К 1 ноября 2024 года участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС) стали 1 млн 750 тыс. граждан, которые вложили около ₽103 млрд. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе Минфина России.
В ведомстве отметили, из вложенных средств около ₽50 млрд — собственные взносы граждан и ₽53 млрд — переведенные в ПДС пенсионные накопления.
Ранее директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев положительно оценил процесс привлечения средств граждан в программу долгосрочных сбережений. «Хочу сказать, что с каждой новой неделей, а мы на еженедельной основе отслеживаем эти показатели, объем вложенных средств [в ПДС] становится больше», — сказал Яковлев в кулуарах Московского финансового форума — 2024. По мнению представителя ведомства, такого эффекта удалось достичь благодаря информационной кампании, которую проводит Минфин.
В июле 2024 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству совместно с Банком России обеспечить объем вложений граждан на уровне не менее ₽250 млрд в 2024 году и активнее привлекать к софинансированию работодателей.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. Проект предполагает активное самостоятельное участие граждан в накоплении капитала на пенсию или другие долгосрочные цели.