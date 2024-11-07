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Победа Трампа обогатила Маска на $15 млрд

Победа Дональда Трампа на выборах президента США сделала Илона Маска богаче на $15 млрд, сообщает CNN.

Источник: Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США сделала Илона Маска богаче на $15 млрд, сообщает CNN. Акции Tesla резко выросли после того, как появились подтвержденные сообщения о возвращении Трампа в Белый дом.

Генеральный директор компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск является ярым сторонником Трампа. Предприниматель поддерживал политика на протяжении всей предвыборной кампании и, в частности, передал республиканцам на расходы свыше $130 млн. Также он продвигал Трампа на своей платформе в социальной сети X.

Электромобили Tesla, ракеты SpaceX, мозговые чипы Neuralink и другие бизнес-активы Маска зависят от государственных субсидий, регулирования и политики властей. Как пишет Reuters, Маск создаст для себя благоприятные условия.

«Самую большую выгоду от победы Трампа получат Tesla и Маск», — сказал и аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвс, его слова приводит Bloomberg. Tesla получит конкурентное преимущество перед другими производителями, в случае если США сократят налоговые льготы для электромобилей, добавил эксперт.

Акции Tesla закрылись ростом примерно на 15% в среду, 6 ноября, на следующий день после голосования и победы Трампа.

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