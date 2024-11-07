Победа Трампа обогатила Маска на $15 млрд

Генеральный директор компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск является ярым сторонником Трампа. Предприниматель поддерживал политика на протяжении всей предвыборной кампании и, в частности, передал республиканцам на расходы свыше $130 млн. Также он продвигал Трампа на своей платформе в социальной сети X.