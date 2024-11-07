Oracle согласилась выкупить долги своей фирмы в России

Юрист напомнил, что конкурсное производство в «Оракл компьютерное оборудование» должно завершиться 3 декабря этого года. Но он считает, что, с учетом того что все еще продолжается оспаривание ряда сделок, срок будет продлен еще на шесть месяцев. «Если допустить, что материнская компания приобретет права требования всех кредиторов, то дальше она должна будет обратиться в суд с заявлениями о процессуальном правопреемстве по каждому праву требования. В случае удовлетворения заявлений Oracle приобретет процессуальный статус кредиторов по делу о банкротстве, после чего возможны два варианта: либо продолжение мероприятий конкурсного производства, по результатам которого имущество будет реализовано, а полученные средства отойдут материнской компании, либо будет предложено заключить мировое соглашение», — рассуждает Кузьмин, оговариваясь, что потенциально против мирового могут возражать сторонние кредиторы, ссылаясь на то, что решение фактически единолично принято аффилированным с должником кредитором. В то же время второй вариант Роман Кузьмин назвал более ожидаемым. «Если условия мирового соглашения будут справедливыми, вряд ли такая позиция сторонних кредиторов устоит в суде», — рассуждает он.