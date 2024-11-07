Oracle согласилась выкупить долги своей фирмы в России

О том, что Oracle готова выкупить долг перед российскими кредиторами, заявил представитель компании Артем Антонов в среду, 6 ноября, в ходе одного из судебных заседаний, передает корреспондент РБК. «Чуть более недели назад по поручению Oracle Corp. мы разослали всем кредиторам письма с предложением о выкупе задолженности. Все те годы, пока идут суды, Oracle [пыталась получить] лицензию регулирующих органов США о том, что компания может выплачивать долги, и вот наконец она ее получила. Без такой лицензии Oracle не могла никак взаимодействовать с российскими кредиторами из-за санкции», — заявил юрист.
РБК ознакомился с текстом письма. Из него следует, что компания готова выкупить требования к своей российской «дочке» «Оракл компьютерное оборудование» не более чем за 60% от номинала. Условие сделки — отказ кредиторов от любых новых требований к российскому юрлицу. Общая сумма долга перед всеми кредиторами составляет более 1,4 млрд руб., то есть речь может идти о сумме 840 млн руб., или $8,5 млн по текущему курсу.
В письме Oracle указывает, что «разрешение на выкуп части долга удалось получить по итогам нескольких месяцев взаимодействия с регулятором». При этом указано, что, согласно выданному разрешению, максимальная сумма, как и другие условия, не могут измениться. «Компания предлагает урегулировать долги путем выкупа требований у кредиторов. По регуляторным причинам и с учетом позиции зарубежных консультантов компания пока считает другие опции (в том числе вариант с заключением мирового соглашения по закону о банкротстве) недоступными», — говорится в письме с оговоркой, что «существует вероятность», что опция мирового соглашения может стать доступной в будущем.
Источник РБК, знакомый с ходом дела, пояснил, что в письме Oracle речь может идти о получении лицензии Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций). Это единственный регулятор страны, который может выдавать такие документы, отметил собеседник.
Факт получения письма от Oracle РБК подтвердили источники в четырех компаниях-кредиторах, а также конкурсный управляющий по делу о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование» Егор Непомнящих. По его словам, письмо вызвало множество вопросов: как именно будут выплачиваться долги, как Oracle планирует расплачиваться с государственными структурами из числа кредиторов своей «дочки», например с Федеральной налоговой службой. При этом Непомнящих обратил внимание, что письмо Oracle не является юридически значимым, поскольку в нем не указан отправитель и нет подписи. По его словам, кредиторы направили компании уточняющие вопросы и ожидают пояснений. Непомнящих не смог сказать, повлияет ли предложение Oracle на процедуру банкротства российской «дочки», отметив, что это зависит от дальнейших действий головной компании.
В Oracle отказалась от комментариев.
Как Oracle уходила из России
Oracle предлагает облачные решения в сфере бизнес-аналитики, гибридных облаков, машинного обучения и хранения данных. Российское подразделение компании занималось разработкой программного обеспечения и технической поддержкой. Среди его клиентов были Федеральная налоговая служба, Казначейство, Минфин, Минтранс, Федеральная таможенная служба, Фонд социального страхования, Центробанк и др.
В марте 2022 года Oracle приостановила свою деятельность в России, а в июне того же года IT-компания «Крок» подала иск о банкротстве «Оракл компьютерное оборудование». Суд признал указанное юрлицо банкротом в августе 2023 года, после чего началось конкурсное производство. Среди его кредиторов — IT-компания «Форс — Центр разработки» с долгом 440 млн руб., дистрибьютор «Марвел-дистрибуция» (425,2 млн руб.), Альфа-банк (99,4 млн руб.), Сбербанк (77,2 млн руб.), «МегаФон» (44 млн руб.), «Инфосистемы джет» (20 млн руб.) и др.
Источник РБК, знакомый с ходом дела, в октябре сообщал, что пока в конкурсную массу удалось взыскать всего 82,8 млн руб. Из них 43,1 млн руб. выплатила Межрайонная инспекция ФНС России № 51 по Москве после претензии, поданной Егором Непомнящих. Всего он предъявил различным организациям требования на сумму более 533 млн руб., в том числе на 191,7 млн руб. Сбербанку, на 149,4 млн руб. «Форс — Центр разработки». Часть компаний не согласны с требованиями конкурсного управляющего, сейчас между ними идут судебные разбирательства. Из документа об инвентаризации следует, что к 24 октября у российского подразделения Oracle есть имущество на 1,6 млн руб.
Также в августе 2024-го Егор Непомнящих подал иски о возврате премий к 51 бывшему сотруднику Oracle. Общая сумма требований — более 100 млн руб. В середине сентября бывшие сотрудники обратились к властям, в том числе к президенту России Владимиру Путину, с просьбой защитить интересы и сохранить выплаты, которые они получили от Oracle в 2022 году. В письмах они утверждали, что конкурсный управляющий пытается переложить ответственность за сворачивание деятельности Oracle в России на уволенных работников, требуя вернуть зарплаты и выходные пособия. Авторы письма напоминали, что с января 2020-го по июнь 2022 года Oracle вывела из России 15,08 млрд руб., вместо того чтобы расплатиться с кредиторами.
Было ли ожидаемым предложение Oracle
Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин отметил, что среди кредиторов Oracle в России есть компании, попавшие под блокирующие санкции США, например «МегаФон», Сбербанк, Альфа-банк, а также госорганы и госкомпании. «Материнской компании Oracle как лицу под юрисдикцией США запрещено было предоставлять экономическую выгоду санкционным лицам, поэтому необходимо было получить специальную лицензию в OFAC», — отметил Кузьмин. Выкуп долга он назвал «наиболее понятным и простым» вариантом для американского регулятора: «Такой подход позволяет OFAC контролировать требования подсанкционных кредиторов, предоставление им средств, в том числе косвенно, а также обеспечивает подотчетность таких выплат и их поступление на замороженный счет».
Юрист напомнил, что конкурсное производство в «Оракл компьютерное оборудование» должно завершиться 3 декабря этого года. Но он считает, что, с учетом того что все еще продолжается оспаривание ряда сделок, срок будет продлен еще на шесть месяцев. «Если допустить, что материнская компания приобретет права требования всех кредиторов, то дальше она должна будет обратиться в суд с заявлениями о процессуальном правопреемстве по каждому праву требования. В случае удовлетворения заявлений Oracle приобретет процессуальный статус кредиторов по делу о банкротстве, после чего возможны два варианта: либо продолжение мероприятий конкурсного производства, по результатам которого имущество будет реализовано, а полученные средства отойдут материнской компании, либо будет предложено заключить мировое соглашение», — рассуждает Кузьмин, оговариваясь, что потенциально против мирового могут возражать сторонние кредиторы, ссылаясь на то, что решение фактически единолично принято аффилированным с должником кредитором. В то же время второй вариант Роман Кузьмин назвал более ожидаемым. «Если условия мирового соглашения будут справедливыми, вряд ли такая позиция сторонних кредиторов устоит в суде», — рассуждает он.
Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков указал, что практика, когда долг компании-банкрота продается с существенным дисконтом, очень распространена. «Глобально для восстановления платежеспособности должника и выхода из процедуры банкротства есть два пути: заключение мирового соглашения либо перекупка требований независимых кредиторов на контролируемое лицо и последующее заявление об отказе от требований. Oracle решила пойти по пути покупки требований, и это, очевидно, более простой сценарий: не нужно утверждать мировое соглашение на собрании кредиторов, учитывать мнение миноритарных кредиторов, которые отказались», — рассуждает он. Саму по себе ситуацию, когда зарубежная головная компания ищет вариант разрешения в подобном споре, Крюков назвал «крайне редкой». По его словам, как правило, они предпочитают «забыть» о российских дочерних компаниях с долгами.