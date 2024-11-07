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Нефть. Citi и Vitol разошлись в прогнозах

Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) вчера пережила всплеск волатильности в связи с избранием нового президента США. Об этом рассказала Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: ТАСС

Сегодня цена находится чуть выше 20-дневной скользящей средней — $74,36 за баррель. Этот уровень выступает важной поддержкой. В районе $75,3—76,3 находится локальное сопротивление.

Индекс доллара DXY корректируется после вчерашнего взлета — позитивно для нефти. Сегодня влияние на данный индикатор будет оказывать риторика ФРС. Регулятор также должен принять очередное решение по ставке — рынок ждет снижения на 0,25%.

Новостной фон

∙ По данным EIA, запасы нефти в США выросли за неделю на 2,15 млн баррелей. Результат существенно превысил ожидания рынка, но оказался ниже прогноза API.

∙ Импорт нефти в Китае сократился в октябре на 2% м/м и на 9% г/г.

∙ Около 17% добычи нефти и 7% добычи природного газа в Мексиканском заливе приостановлено из-за надвигающегося урагана «Рафаэль». По оценке Bloomberg, стихия угрожает добыче примерно 1,55 млн баррелей в сутки.

∙ По мнению аналитиков Citi, победа Трампа негативна для нефтяных котировок. Инвестдом продолжает ждать нефть по $60 за баррель.

∙ Рассел Харди, генеральный директор Vitol, ожидает, что в 2025 г. нефть останется в диапазоне $70−80 за баррель, в то время как геополитические риски будут создавать неопределенность относительно стабильности поставок.

∙ По мнению Vitol, Китай по-прежнему останется ключевым источников роста мирового спроса на нефть, несмотря на энергопереход. Причина — развитие нефтехимии.

∙ Китай может столкнуться с дефицитом поставок дешевой иранской нефти. Причина — при новом президенте США ожидается рост санкционного давления на Иран.

∙ Потребление топлива в Индии в октябре выросло на 2,9% г/г.

∙ Активность хеджирования нефти в октябре оказалась рекордной.

∙ Россия вышла на целевые уровни добычи нефти в соответствии с соглашениями ОПЕК+.

Фьючерсы на природный газ США консолидируются на достигнутом. На 4-часовом графике цена сжимается в треугольную формацию, выход из которой может произойти сильным импульсом как наверх, так и вниз.

Сегодня рынок будет ждать обновления недельного отчета EIA по рынку природного газа.