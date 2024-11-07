Мосбиржа прекратит торги акциями Росбанка

«В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа председателем правления 06.11.2024 приняты следующие решения: приостановить торги ценными бумагами с 14.11.2024 в отношении следующих ценных бумаг: публичное акционерное общество Росбанк, акции обыкновенные», — говорится в сообщении.
Основанием принятия решения стало «наступление иных существенных событий, которые могут повлиять на проведение торгов ценными бумагами на бирже (предстоящее направление заявления о внесении записи о завершении реорганизации в регистрирующий орган)».
«…В связи с реорганизацией ПАО Росбанк в форме присоединения к АО “ТБанк”, при подаче заявок на заключение сделок со следующими ценными бумагами: ПАО Росбанк акции обыкновенные… с 14.11.2024 нет допустимых кодов расчетов», — добавила позже торговая площадка. Отсутствие допустимых кодов расчетов означает, что торги ценными бумагами не проводятся.
МКПАО «ТКС Холдинг», материнская компания Т-Банка (бывший «Тинькофф»), в марте объявила о приобретении Росбанка. В середине августа компания сообщила, что получила контроль более чем над 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Завершить интеграцию банки планируют в первом квартале 2025 года. В начале ноября акционеры обеих кредитных организаций одобрили присоединение Росбанка к Т-Банку.