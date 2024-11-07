Мосбиржа прекратит торги акциями Росбанка

МКПАО «ТКС Холдинг», материнская компания Т-Банка (бывший «Тинькофф»), в марте объявила о приобретении Росбанка. В середине августа компания сообщила, что получила контроль более чем над 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Завершить интеграцию банки планируют в первом квартале 2025 года. В начале ноября акционеры обеих кредитных организаций одобрили присоединение Росбанка к Т-Банку.