Киселев предложил увеличить долю российского вина на полках магазинов

«На полках наших супермаркетов, магазинов 20% для российского вина. На мой взгляд, это дискриминационная цифра, на взгляд Ассоциации виноградарей и виноделов, потому что доля российского вина на рынке вообще она в порядке 60%, по игристому больше, по тихим меньше, но около 60% примерно есть. Поэтому, на мой взгляд, логично было бы обсуждать 50% долю российского вина на полках российских магазинов», — сказал Киселев, обращаясь, в том числе, к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву.