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Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Новости о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США подняли курс доллара до максимальной отметки за год. С чем это связано и как долго продлится, агентству «Прайм» рассказал доцент Экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Источник: © РИА Новости

Дело в том, что в ходе предвыборной программы Трамп делал акцент на экономику, а не на политику, как предыдущая администрация. У инвесторов появилась надежда, что санкционные и торговые войны прекратятся, воцарится мир и экономика начнет расти.

То же касается доллара — он растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и всем тем, что должно повышаться в период стабилизации и надежд на развитие. В последний год росло лишь золото, что свидетельствует о пессимизме инвесторов.

«И вот эти настроения поменялись», — указал финансист.

В ближайшее время станет ясно, насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы частично, это продолжит благоприятно влиять на курс доллара.