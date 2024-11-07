Финансист предрек, куда улетит доллар при Трампе

Дело в том, что в ходе предвыборной программы Трамп делал акцент на экономику, а не на политику, как предыдущая администрация. У инвесторов появилась надежда, что санкционные и торговые войны прекратятся, воцарится мир и экономика начнет расти.
То же касается доллара — он растет вместе с ценными бумагами, криптовалютами и всем тем, что должно повышаться в период стабилизации и надежд на развитие. В последний год росло лишь золото, что свидетельствует о пессимизме инвесторов.
«И вот эти настроения поменялись», — указал финансист.
В ближайшее время станет ясно, насколько Трамп сдержит свои слова. Если хотя бы частично, это продолжит благоприятно влиять на курс доллара.