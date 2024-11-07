Этажная выходка: срок годности старых лифтов предлагают продлить на пять лет

Минстрой провел инвентаризацию лифтового оборудования в РФ: ведомство оценивало их количество и состояние в многоквартирных домах (МКД), которые уже включили в программы капитального ремонта. Всего насчитали 575 тыс. штук, у 64 тыс. из них срок годности истекает уже в феврале 2025 года, ориентировочная стоимость их замены — 195 млрд рублей. Лифтов, у которых дедлайн по эксплуатации произойдет в период 2025—2030 годов, еще 56 тыс. штук, на их замену потребуется порядка 211,5 млрд рублей. То есть в течение пяти лет в России потребуют замены 120 тыс. штук на 406,5 млрд рублей. Эта статистика не учитывает ситуацию в новых регионах, говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет об ответах министерства на вопросы фракций Госдумы, подготовленных к «правительственному часу» в нижней палате парламента. Он прошел 23 октября, на мероприятии с докладом выступали глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ.