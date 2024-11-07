Этажная выходка: срок годности старых лифтов предлагают продлить на пять лет

Минстрой предлагает продлить срок службы лифтов в домах, которые уже включили в программы капитального ремонта, до февраля 2030 года, об этом говорится в документах министерства, с которыми ознакомились «Известия». Сейчас в программу включены 575 тыс. лифтов, при этом у 64 тыс. срок годности истекает уже в феврале 2025 года, а еще у 56 тыс. — в течение ближайших пяти лет. По подсчетам ведомства, до 2030-го на ремонт потребуется более 400 млрд рублей. Поэтому легче пересмотреть сроки годности лифтов, чем экстренно ремонтировать, полагают в ведомстве. Насколько это безопасно для жильцов многоквартирных домов и чем грозит использование старых лифтов — в материале «Известий».
Сколько лет составляет срок службы лифтов
Минстрой провел инвентаризацию лифтового оборудования в РФ: ведомство оценивало их количество и состояние в многоквартирных домах (МКД), которые уже включили в программы капитального ремонта. Всего насчитали 575 тыс. штук, у 64 тыс. из них срок годности истекает уже в феврале 2025 года, ориентировочная стоимость их замены — 195 млрд рублей. Лифтов, у которых дедлайн по эксплуатации произойдет в период 2025—2030 годов, еще 56 тыс. штук, на их замену потребуется порядка 211,5 млрд рублей. То есть в течение пяти лет в России потребуют замены 120 тыс. штук на 406,5 млрд рублей. Эта статистика не учитывает ситуацию в новых регионах, говорится в материалах ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Речь идет об ответах министерства на вопросы фракций Госдумы, подготовленных к «правительственному часу» в нижней палате парламента. Он прошел 23 октября, на мероприятии с докладом выступали глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ.
Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование — продлить срок действия этих лифтов на пять лет. Такие поправки понадобится внести в технический регламент «Безопасность лифтов», который оговаривает этот срок на уровне Евразийского союза. На практике всё будет не так просто, следует из бумаг Минстроя.
Для начала Ростехнадзор проведет техническое обследование объекта и вынесет заключение, по мотивам которого заменят отдельные узлы лифтов, их компоненты либо продлят срок годности лифта, если его техническое состояние на момент обследования соответствовало требованиям безопасности. По итогам таких исследований некоторые лифты «25+» могут продолжить работу в течение следующих пяти лет, отметили в Минстрое. Объекты, которые всё же выработали свой ресурс прочности, заменят.
В Минстрое «Известиям» подтвердили, что предложили на уровне ЕАЭС продлить срок службы лифтов. Там уточнили, что ведомство совместно с Госдумой и Советом Федерации прорабатывают вопрос о создании в России официальных дилерских центров для отечественных заводов, которые производят такие подъемники. Они будут отвечать за качество работ по монтажу, обслуживанию и ремонту оборудования. Это позволит в том числе увеличить общий уровень безопасности использования лифтов в домах, отметили в ведомстве.
В Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) поступило предложение РФ о поправках в технический регламент «Безопасность лифтов» в части продления предельного срока эксплуатации лифтов. Этот вопрос рассмотрят уже в этом месяце, сказали «Известиям» в пресс-службе комиссии. Редакция также направила запрос в Ростехнадзор.
Чем опасны старые лифты
Вопрос с заменой лифтов с истекающим сроком службы стоит достаточно остро, «сейчас тот момент, когда без принятия конкретных мер эту ситуацию решить невозможно», сказал «Известиям» глава отдела бизнес-аналитики и мониторинга рынка Щербинского лифтостроительного завода Юрий Лядунов.
— Техническое состояние лифтов в каждом конкретном случае будут оценивать специалисты. Таким образом, увеличение срока работы лифтов на пять лет не означает, что объекты, преодолевшие 25-летний срок эксплуатации, автоматически будут использовать дальше, — подчеркнул эксперт. — Тем более надо учитывать, что традиция отечественного лифтостроения уходит корнями в жесткие стандарты качества, которые были приняты в СССР, и подразумевает запас прочности свыше нормативного срока эксплуатации. Но мы как производитель всё же рекомендуем полную замену, уровень комфорта новых лифтов несравнимо выше модернизированных.
Можно продлить срок эксплуатации лифтов при условии, что все они пройдут испытания на работоспособность и экспертную оценку по замене основных узлов, отметил «Известиям» директор чебоксарского лифтостроительного завода «Эльбрус» Юрий Никитин.
— Это приведет к дополнительным затратам различных ТСЖ, УК и обслуживающих компаний, которые впоследствии могут лечь на плечи жителей домов. При этом возникает вопрос: если лифты будут выходить из строя, кто возьмет на себя ответственность за их эксплуатацию, — отметил эксперт. — В старом объекте можно неоднократно заменять комплектующие на аналогичные новые. Однако есть детали, которые уже устарели и не выпускаются, например ловители, которые защищают лифт от падения в случае аварийных ситуаций. Чтобы установить современные ловители, необходимо пересмотреть конструкцию объекта в целом, а это фактически новый лифт. Поэтому мы считаем, что их однозначно нужно менять.
По его словам, заводы производят продукцию с учетом того, что по истечении срока эксплуатации лифты будут заменены, поэтому «самое безобидное, что может ждать пассажиров в этом случае, — это ежедневные прогулки по лестнице в ожидании починки лифта или застревание в нем и ожидание обслуживающей организации».
Решение о продлении срока годности действующих лифтов — скорее, неизбежность, ведь к февралю свой ресурс выработают более 60 тыс. штук, которые не успеют своевременно заменить, сказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В такой ситуации надзорные органы будут вынуждены тормозить их использование после соответствующих проверок. Чтобы этого не произошло, придется законодательно продлить срок годности объектов, отметила она.
По словам депутата, такие объемы вышедшего из строя оборудования требуют серьезных финансовых вложений на обновление, а затраты могут в том числе переложить на плечи людей, повысив взносы на капитальный ремонт.
С тем, что инициатива вынужденная, согласен независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.
— Главный риск связан со снижением безопасности использования подъемников. Чтобы этого не произошло, необходимо усилить контроль со стороны Ростехнадзора, а также повысить бдительность жителей домов. Посторонние звуки, шатание лифтовой кабины, заедание кнопок, застревание — всё это может свидетельствовать о наличии неисправности в связи с истекшим сроком годности оборудования, — пояснил он.
В случае если лифт остановят по итогам техобследования, ремонт должен производиться незамедлительно. Кроме того, целесообразно в рамках текущего ремонта повсеместно установить улавливатели, которые остановят падение кабины и предотвратят несчастный случай, добавил эксперт.