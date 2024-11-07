Банки рассказали о наличии легальных клиентов в мошеннической базе ЦБ

«Такая проблема существует. Добросовестные физические лица — клиенты банков могут попадать в так называемый черный список — базу данных Банка России. В базе содержатся сведения о проведенных операциях без согласия клиента или попытках проведения таких операций, так как мошенники могут использовать их паспортные данные для открытия электронных кошельков, на которые потом переводят украденные деньги. Однако в настоящее время ассоциацией не зафиксирован массовый характер такой проблемы», — рассказала Епифанова. Она добавила, что база содержит атрибуты отправителя несанкционированного перевода — номер счета, карты, электронного кошелька и т. д. По словам Епифановой, у таких клиентов возникают сложности: из-за нахождения их данных в базах МВД и ЦБ они не могут совершать операции ни в одном банке.