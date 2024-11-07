Банки рассказали о наличии легальных клиентов в мошеннической базе ЦБ

Данные легальных клиентов российских банков попали в базу Банка России с реквизитами мошеннических счетов, из-за чего у них возникли проблемы с обслуживанием в кредитных организациях. Об этом РБК рассказали два источника в крупных банках, также наличие проблемы подтвердили вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Яна Епифанова и представитель ВТБ. В АБР входят крупнейшие банки, в том числе Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и другие. Для решения проблемы банки и ЦБ разрабатывают законодательный механизм, добавили в АБР и ВТБ.
ЦБ формирует базу «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента» на основе информации о счетах физических и юридических лиц, которую регулятору направляют банки и другие операторы платежных систем. Она содержит сведения о совершенных операциях, плательщиках и получателях денежных средств
С 25 июля 2024 года вступили в силу изменения в закон «О национальной платежной системе», согласно которым банки должны будут на два дня блокировать денежные переводы, в случае если реквизиты получателя содержатся в указанной базе данных ЦБ. Если кредитная организация все равно провела перевод на подозрительный счет, то она должна будет вернуть похищенные деньги клиенту в полном объеме в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от пострадавшего.
Сведения о получателях платежа, в том числе о физических лицах, попадают в базу на основании информации и от банка — отправителя платежа, и от банка-получателя, затем ЦБ их проверяет и включает в базу на основе определенных правил и алгоритмов, сказал РБК представитель регулятора: «Поэтому риск необоснованного попадания сведений в базу данных Банка России минимален».
При этом ЦБ «системно взаимодействует с банками по этому направлению, постоянно мониторит включение сведений о получателях средств в базу данных, а при необходимости — оптимизирует процесс пополнения базы».
Масштаб проблемы
Физические лица могли оказаться в базе данных ЦБ, если их персональные данные были слиты и использованы мошенниками для открытия счетов, на которые они переводили украденные денежные средства, сказал один из источников. Он пояснил, что ситуация усугубилась из-за поправок в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», вступивших в силу летом 2024 года.
Второй источник пояснил, что, по сути, существует две базы: в одной содержатся счета, которые замечены в мошеннических переводах, а во второй — реквизиты, которые фигурируют в уголовных делах. По его словам, если в первом случае легальные клиенты еще могут обратиться в свой банк или ЦБ, чтобы исключить данные из черного списка, то во втором случае, пока идет расследование, сделать это невозможно.
В ВТБ незначительное число легальных клиентов оказались в базе данных ЦБ, сказал представитель банка: «Зачастую это происходит из-за кражи их персональных данных злоумышленниками. Это создает серьезные проблемы для добросовестных клиентов, которые становятся жертвами чужих действий».
«Такая проблема существует. Добросовестные физические лица — клиенты банков могут попадать в так называемый черный список — базу данных Банка России. В базе содержатся сведения о проведенных операциях без согласия клиента или попытках проведения таких операций, так как мошенники могут использовать их паспортные данные для открытия электронных кошельков, на которые потом переводят украденные деньги. Однако в настоящее время ассоциацией не зафиксирован массовый характер такой проблемы», — рассказала Епифанова. Она добавила, что база содержит атрибуты отправителя несанкционированного перевода — номер счета, карты, электронного кошелька
Ранее о наличии проблемы также говорила председатель правления НКО «Мобильная карта» Елена Шейкина: «Мы видим некоторые затруднения у клиентов, которые являются легитимными и у которых, например, украли персональные данные и на их персональные данные в каком-то из банков открыли электронное средство платежа или счет». О том, что банковские клиенты начали жаловаться на блокировки карт, счетов и доступа в банковские приложения после 25 июля, писал ранее Forbes.
Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров соглашался с наличием проблемы и говорил, что ЦБ готов обсудить с рынком инициативы по изменению механизма исключения из базы.
Перед вступлением закона в силу банки также нашли в базе ЦБ данные легальных торгово-сервисных предприятий (ТСП), в том числе федеральных и региональных розничных сетей и транспортных компаний. Письмо с обозначением соответствующей проблемы и предложениями по ее решению было отправлено в ЦБ. Как пояснила Епифанова, в ответ на запрос АБР регулятор сообщил, что он ведет работу по очистке базы с целью избежания попадания туда ТСП, вовлеченность которых в мошеннические действия исключена.
«Для этого регулятор собирает информацию у операторов платежных систем о находящихся на обслуживании ТСП со значительными финансовыми и транзакционными объемами, которые не вовлечены в мошеннические операции. По словам регулятора, мониторинг и контроль списков ведется на постоянной основе», — передала суть ответа Епифанова. В стадии обсуждения находится вопрос изменения алгоритма формирования базы данных о случаях осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, добавила она.
Как отмечал ранее ЦБ, если компания или физлицо не согласны с включением их реквизитов в базу данных, то необходимо обратиться в обслуживающий банк или подать заявление на сайте Банка России. После этого ЦБ рассмотрит обращение в течение предусмотренного законом времени и сообщит о решении клиенту банка или самой кредитной организации.
Как исправить проблему
«Учитывая такую проблему, идет проработка возможности вариантов создания банками и регулятором законодательного механизма, который позволит добросовестным клиентам, у которых украли персональные данные, доказать свою легитимность в банках, где они обслуживаются», — сообщила Епифанова. По словам представителя ВТБ, банк активно участвует в этом обсуждении. «Это [механизм подтверждения легитимности] может включать в себя предоставление документов, подтверждающих личность и факт кражи данных, а также взаимодействие с банками и регуляторами для оперативного решения возникших вопросов», — сказал представитель ВТБ.
Наличие базы «сомнительных» счетов минимизирует риски хищения денежных средств с банковских счетов, но должен быть выработан четкий алгоритм действий, в случае если клиент незаконно попал в такую базу, говорит адвокат, партнер адвокатского бюро MILL Даниил Горьков. «Для минимизации рисков как граждан, так и бизнеса необходимо более плотное взаимодействие самих банков со своими клиентами. Такое взаимодействие может охватывать и разъяснение механизмов исключения из реестра. Процессы обращения в службу безопасности или клиентский сервис банка, а возможно, и в суд должны быть понятными всем гражданам без исключения», — рассуждает юрист.
Необходимо создание эффективного механизма реабилитации, соглашается партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. По его мнению, тут вполне применимы принципы презумпции невиновности, то есть невозможности применения ограничительных мер в отношении лиц, чья вина в совершении тех или иных действий не доказана. «Если в отношении такого лица не возбуждено уголовное дело либо оно было возбуждено, но обвинения сняты, то такое лицо не может подвергаться ограничительным мерам», — говорит юрист.
Мошенники могут открыть счет на легального клиента при утечке данных — в таком случае можно открыть счет с упрощенной идентификацией в другом банке, продолжает Горбунов. При этом мошенники чаще используют счета дропов (подставных лиц), которые передают их осознанно, а открывать счет специально только в преступных целях может быть невыгодно, подчеркивает юрист: «Это крайне небольшой процент случаев, поскольку счет, который никогда не использовался для оплаты товаров и услуг, оплаты штрафов и ЖКУ, совершения обязательных платежей, покупки страховок