Банки пригрозили дилерам за навязывание допуслуг при автокредитовании

По закону российский потребитель может отказаться от дополнительных платных услуг, товаров или работ, приобретенных вместе с кредитом, в течение 30 дней с момента сделки. При отказе клиент может также потребовать вернуть уплаченные деньги. Но в сфере автокредитования это не всегда удается, указывал ЦБ. С потребителями нередко заключаются договоры, где возврат денег при отказе от услуги вовсе не предполагается, или соглашения, где сама услуга или какие-то дорогостоящие компоненты активируются в момент подписания, то есть считаются оказанными. В этом случае вернуть оплату также не получится.