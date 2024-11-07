Акции «Самолета» упали на 8% на возможном уходе крупного акционера

Акции девелопера «Самолет» (SMLT) снизились на 8,3% — до ₽1255,5 за бумагу по состоянию на 12:35 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. К 13:23 мск снижение замедлилось до 6,94%, а цена восстановилась до ₽1274 за акцию.
Бумаги «Самолета» дешевеют на новости о том, что один из главных акционеров компании Михаил Кенин, владеющий 31,6% акций «Самолета», ищет покупателя на свой пакет акций. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на несколько источников на рынке недвижимости.
«Это правда, они ищут покупателя на долю [Михаила] Кенина», — отметил в беседе с Forbes один из собеседников, знакомый с ситуацией. «Долю Кенина предлагали много кому, но речь заходила и про весь пакет», — добавляет источник в крупной девелоперской компании. «Пару месяцев назад начали предлагать долю крупного акционера», — уточняет еще один источник, специалист по M&A.
В пресс-службе ГК «Самолет» отказались комментировать решение Кенина о продаже пакета.
В конце октября ГК «Киевская площадь» и ее совладелец миллиардер Год Нисанов вышли из состава акционеров ГК «Самолет». Как писали «Ведомости», Нисанову и «Киевской площади» принадлежало около 10% акций «Самолета».
По мнению аналитиков инвестбанка «Синара», потенциальный выход крупного акционера способен повлиять на восприятие компании рынком, что может негативно отразиться на котировках компании.
По словам аналитика «Цифра брокера» Ивана Ефанова, новости о возможной продаже доли Михаила Кенина вызывают логичные вопросы. «Зачем инвесторам покупать акции “Самолета”, если основные акционеры, обладающие куда большей внутренней информацией, желают выйти из компании?» — говорит Ефанов.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» отметили, что волатильность в бумагах «Самолета» выросла на фоне давления факторов ключевой ставки, завершения льготных ипотечных программ и накопленной технической перепроданности.
«Реальное восстановление стоимости бизнеса, а не просто технический отскок, возможно при тех же условиях, что и для группы ПИК — прекращение подъема ставки и монетарное послабление. Скорее всего, это конец первой половины 2025 года», — полагают эксперты. С начала года котировки «Самолета» упали почти на 68%.
«Что касается дивидендов, не думаю, что в такой ситуации будет уместно выплачивать дивиденды, денежный поток сейчас необходим самой компании», — добавил Иван Ефанов.