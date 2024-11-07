Акции «Самолета» упали на 8% на возможном уходе крупного акционера

«Это правда, они ищут покупателя на долю [Михаила] Кенина», — отметил в беседе с Forbes один из собеседников, знакомый с ситуацией. «Долю Кенина предлагали много кому, но речь заходила и про весь пакет», — добавляет источник в крупной девелоперской компании. «Пару месяцев назад начали предлагать долю крупного акционера», — уточняет еще один источник, специалист по M&A.