Выдачи потребкредитов рухнули до минимума с кризисного 2022 года

В октябре 2024 года российские банки одобрили клиентам-физлицам 1,94 млн кредитов наличными на 309 млрд руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (данные есть у РБК). Объем предоставленных беззалоговых ссуд оказался минимальным с весны 2022 года — тогда на пике кризиса в марте—мае выдачи потребкредитов падали ниже 100−200 млрд руб. в месяц, восстановившись в июне до 346,5 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество одобренных кредитов наличными упало в нынешнем октябре на 23%, а объем — на 28%. Год к году сумма предоставленных ссуд уменьшилась на 43%. Выдачи в этом сегменте снижаются пятый месяц подряд.