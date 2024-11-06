Выдачи потребкредитов рухнули до минимума с кризисного 2022 года

В октябре 2024 года российские банки одобрили клиентам-физлицам 1,94 млн кредитов наличными на 309 млрд руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (данные есть у РБК). Объем предоставленных беззалоговых ссуд оказался минимальным с весны 2022 года — тогда на пике кризиса в марте—мае выдачи потребкредитов падали ниже 100−200 млрд руб. в месяц, восстановившись в июне до 346,5 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество одобренных кредитов наличными упало в нынешнем октябре на 23%, а объем — на 28%. Год к году сумма предоставленных ссуд уменьшилась на 43%. Выдачи в этом сегменте снижаются пятый месяц подряд.
Средняя сумма потребкредита в октябре составила 159 тыс. руб. (минус 6% к уровню предыдущего месяца). Если исключить январь 2024 года, когда на показатель влияла сезонность, типичная для начала года, то средний «чек» в кредитах наличными откатился к уровням 2015 года.
Что происходит в других сегментах розницы
Согласно данным Frank RG, в октябре банки выдали населению кредиты на 870,5 млрд руб., что на 19,6% меньше, чем в предыдущем месяце. Сокращение объемов кредитования в целом наблюдается с июля, но в октябре спад выдач в денежном выражении произошел во всех сегментах розницы:
Объем предоставленной ипотеки снизился на 2% к сентябрю и на 58% год к году, до 360 млрд руб. Число заключенных в октябре договоров — 79,6 тыс. — сопоставимо с показателями предыдущих трех месяцев.
Выдачи автокредитов откатились к минимальным уровням начала 2024 года — 167,7 млрд руб. По сравнению с сентябрем спад составил 32%, но тогда объем предоставленных кредитов был рекордным в связи с ростом продаж автомобилей в России перед повышением утилизационного сбора. Количество одобренных автокредитов в октябре снизилось на 29% относительно уровня сентября, до 122,5 тыс.
В октябре банки оформили населению 1,12 млн кредитов на покупку товаров (POS-кредитов) на 33,8 млрд руб. За месяц выдачи в этом сегменте уменьшились на 9% в количественном и на 10% в денежном выражении.
Розничное кредитование начинает «более выраженно реагировать на повышение ключевой ставки», отмечала на пресс-конференции 25 сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина. По оценкам ЦБ, месячные темпы роста розничного портфеля российских банков снизились вдвое в сравнении с маем—июнем этого года. В октябре регулятор повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 21%, обновив рекорд. Опрошенные РБК банки тогда допускали, что будут ухудшать условия кредитования для клиентов-физлиц, поднимая ставки по кредитам.
Это уже произошло: на 25 октября средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банках обновила рекорд — 25,3%, следует из данных «Дом.РФ». Индекс кредитов от «Финуслуг» (проект Мосбиржи), отражающий изменение ставок по потребительским ссудам в 50 банках, на 24 сентября достиг отметки 29,79%, прибавив с начала месяца 0,4 п.п.