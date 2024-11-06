В России покупатели проверили 249 млн товаров с маркировкой

Ранее, 29 октября, сообщалось, что Минпромторг предложил провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в России. Предполагается, что эксперимент коснется шоколада, конфет, зефира, пастилы, печенья, желе, мармелада, жевательной резинки и др.