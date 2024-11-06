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В России покупатели проверили 249 млн товаров с маркировкой

В России потребители проверили 249 млн товаров при помощи «Честного знака». Об этом 6 ноября сообщил директор департамента цифровой маркировки и прослеживаемости товаров Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе пленарного заседания форума «Антиконтрафакт-М».

Источник: РИА "Новости"

«249 млн товаров проверили потребители при помощи “Честного знака”. Фискальный эффект маркировки исчисляется сотнями миллиардов рублей, поэтому чем на большее число товаров мы ее введем, тем больший результат получим», — сказал он.

По его словам, в ближайших планах ввести маркировку на моторные масла, косметику, бытовую химию, бакалею, цемент, сухие строительные смеси, детские игрушки, первую волну радиоэлектроники, в которую войдет светотехника с 1 марта 2025 года.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что Минпромторг предложил провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в России. Предполагается, что эксперимент коснется шоколада, конфет, зефира, пастилы, печенья, желе, мармелада, жевательной резинки и др.

В России маркируются 24 группы товаров, проходят 14 экспериментов. В настоящее время маркировка охватывает более 19,5% несырьевого ВВП страны.