В России покупатели проверили 249 млн товаров с маркировкой

«249 млн товаров проверили потребители при помощи “Честного знака”. Фискальный эффект маркировки исчисляется сотнями миллиардов рублей, поэтому чем на большее число товаров мы ее введем, тем больший результат получим», — сказал он.
По его словам, в ближайших планах ввести маркировку на моторные масла, косметику, бытовую химию, бакалею, цемент, сухие строительные смеси, детские игрушки, первую волну радиоэлектроники, в которую войдет светотехника с 1 марта 2025 года.
Ранее, 29 октября, сообщалось, что Минпромторг предложил провести с 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года эксперимент по маркировке отдельных видов сладостей и кондитерских изделий в России. Предполагается, что эксперимент коснется шоколада, конфет, зефира, пастилы, печенья, желе, мармелада, жевательной резинки и др.
В России маркируются 24 группы товаров, проходят 14 экспериментов. В настоящее время маркировка охватывает более 19,5% несырьевого ВВП страны.