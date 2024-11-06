В Госдуме оценили возможность появления в России десятитысячной купюры

Аксаков отметил, что Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, почти 90% платежей люди осуществляют с помощью платежных карт, наличными многие даже не пользуются. «Наличные будут ходить наравне с электронными деньгами, но при этом спрос на наличные падает, и это при создании наличных денег тоже надо учитывать. Но понятно, что государство никогда не откажется от печати денег, если, конечно, народ не потребует», — добавил депутат.