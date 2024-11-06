Столичным предпринимателям доступен онлайн-сервис, позволяющий записаться в бесплатные коворкинги

Среди тех, кто регулярно пользуется услугами коворкинг-центров МБМ, — основатели бренда женской одежды DEDE Марина Фоменко и Анна Рябенко. Марина как маркетолог работает над созданием личных брендов деловых женщин, а Анна выступает стилистом. Предприниматели пользуются бесплатным коворкингом в ЦУБ ВАО, когда им требуется комфортное и тихое рабочее место, чтобы проводить важные переговоры. Здесь же они обращаются за консультациями к специалистам МБМ. «В первую очередь пользоваться коворкингом удобно, так как он находится в районе проживания. Здесь создана конструктивная рабочая атмосфера, есть оборудованные рабочие места, переговорные комнаты. Тут же можно наладить деловые контакты и обратиться за консультацией по вопросам ведения бизнеса к специалистам МБМ», — отмечает Марина Фоменко.