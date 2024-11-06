Столичным предпринимателям доступен онлайн-сервис, позволяющий записаться в бесплатные коворкинги

Забронировать рабочее место можно в режиме онлайн на срок до пяти дней. Для записи необходимо на странице сервиса выбрать удобную площадку и дату.
Пространства расположены в Восточном и Южном административных округах города на базе центров услуг для бизнеса (ЦУБ). В коворкингах созданы комфортные условия: доступны интернет и удобная офисная мебель, также можно бесплатно распечатать или отсканировать документы.
Места в коворкингах предназначены для самозанятых, ведущих деятельность в столице, организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве и состоящих в Едином реестре субъектов МСП.
В коворкинге, расположенном в ЦУБ ВАО, функционируют две переговорные, вместимостью до 6 человек и до 12 человек, в ЮАО — одна переговорная, рассчитанная на проведение встречи, на которой могут присутствовать до 8 человек.
Среди тех, кто регулярно пользуется услугами коворкинг-центров МБМ, — основатели бренда женской одежды DEDE Марина Фоменко и Анна Рябенко. Марина как маркетолог работает над созданием личных брендов деловых женщин, а Анна выступает стилистом. Предприниматели пользуются бесплатным коворкингом в ЦУБ ВАО, когда им требуется комфортное и тихое рабочее место, чтобы проводить важные переговоры. Здесь же они обращаются за консультациями к специалистам МБМ. «В первую очередь пользоваться коворкингом удобно, так как он находится в районе проживания. Здесь создана конструктивная рабочая атмосфера, есть оборудованные рабочие места, переговорные комнаты. Тут же можно наладить деловые контакты и обратиться за консультацией по вопросам ведения бизнеса к специалистам МБМ», — отмечает Марина Фоменко.
Помимо записи в бесплатные коворкинги, на портале МБМ работает более 35 онлайн-сервисов, которые позволяют будущим и действующим предпринимателям решать различные задачи: от поиска идеи для своего дела до его расширения.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает людям открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки.
Для предпринимателей проводят бесплатные обучающие и деловые мероприятия: форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в Москве также можно на сайте МБМ: mbm.mos.ru и по телефону:
Реклама ГБУ «Малый бизнес Москвы», ИНН 7703766666
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