Стоимость биткоина поднялась выше $75 тыс. и обновила исторический максимум

На фоне выборов президента США стоимость биткоина выросла более чем на 9% и зафиксировалась на рекордном уровне — $75,4 тыс.
Предыдущий рекорд составлял $73,7 тыс., он был достигнут 14 марта 2024 года.
По состоянию на 11:40 мск цена валюты составляет $72,9 тыс.
Ранее, 29 октября, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что на рост стоимости биткоина повлияли несколько факторов, среди которых в том числе выборы в США и активность крупных держателей криптовалюты.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп 6 ноября объявил о своей победе.