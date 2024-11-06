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Стоимость биткоина поднялась выше $75 тыс. и обновила исторический максимум

Стоимость криптовалюты биткоина (BTC) превысила $75 тыс. и обновила исторический максимум. Соответствующая информация следует из данных онлайн-сервиса обмена цифровых валют Binance.

Источник: Reuters

На фоне выборов президента США стоимость биткоина выросла более чем на 9% и зафиксировалась на рекордном уровне — $75,4 тыс.

Предыдущий рекорд составлял $73,7 тыс., он был достигнут 14 марта 2024 года.

По состоянию на 11:40 мск цена валюты составляет $72,9 тыс.

Ранее, 29 октября, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что на рост стоимости биткоина повлияли несколько факторов, среди которых в том числе выборы в США и активность крупных держателей криптовалюты.

Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп 6 ноября объявил о своей победе.