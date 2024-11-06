США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России

Так, в первый месяц осени американские компании приобрели у России 798 тонн необработанного алюминия на 1,9 миллиона долларов, что стало первой поставкой с августа 2023 года.
Крупнейшим «металлическим» импортом США из РФ в сентябре оставалась платина: ее покупки выросли в шесть раз в сравнении с августом, до трехмесячного максимума в 88,4 миллиона долларов.
А вот ввоз российского титана за первый месяц осени сократился в 1,6 раза — до 1,4 миллиона долларов.
В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). Компаниям было запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, продажу или поставки. При этом страна оставила послабление — разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года.