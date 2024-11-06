«Сбер» оценил долю утекших данных взрослых россиян в 90%

«Утечка либо воровство денежных средств, к сожалению, имеют тренд на увеличение. И, по нашим расчетам, в этом году мы можем ожидать воровства денег у российских граждан около 250 млрд руб. Кстати, и ущерб российской экономики от всех этих атак, которые были в и 2023, и в 2024 годах в условиях кибервойны, тоже имеет определенные цифры — и они не малые. По нашим данным, этот ущерб может достигать к концу года, если ситуация не изменится, примерно триллиона рублей», — резюмировал Кузнецов.