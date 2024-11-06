«Сбер» оценил долю утекших данных взрослых россиян в 90%

В открытом доступе в результате утечек информации уже находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме.
«Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе», — сказал Кузнецов.
Как показал анализ Сбербанка, проведенный по итогам 2023 года и в начале 2024 года, основным источником утечек оказались интернет-магазины и медицинские учреждения, продолжил Кузнецов: «Оказывается, не из кредитных организаций, как принято считать, все утекает — это было, оказывается, не более 2%». Он добавил, что 2023 год был пиком утечек, в 2024 году ситуация стала меняться, стало немного меньше утечек, но, тем не менее, они продолжаются.
Сбербанк в 2024 году зафиксировал рекордное количество мошеннических звонков гражданам России. «В один из моментов, примерно где-то в феврале—марте, мы зафиксировали пик телефонных звонков. Они составили около 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки. Такого всплеска телефонного мошенничества не фиксировалось никогда. Сейчас эта цифра снизилась примерно до 6−6,5 миллиона звонков в сутки», — рассказал Кузнецов. Он также подчеркнул, что звонки стали более профессиональными, а «разводки» более продуманными.
«Утечка либо воровство денежных средств, к сожалению, имеют тренд на увеличение. И, по нашим расчетам, в этом году мы можем ожидать воровства денег у российских граждан около 250 млрд руб. Кстати, и ущерб российской экономики от всех этих атак, которые были в и 2023, и в 2024 годах в условиях кибервойны, тоже имеет определенные цифры — и они не малые. По нашим данным, этот ущерб может достигать к концу года, если ситуация не изменится, примерно триллиона рублей», — резюмировал Кузнецов.
Персональные данные клиентов обычно включают Ф. И. О., паспортные данные, номер телефона, адрес регистрации, адрес электронной почты
По последним данным Банка России, во втором квартале 2024 года мошенники украли у банковских клиентов 4,7 млрд руб., проведя 257 тыс. денежных переводов. При этом банки смогли предотвратить кражу почти 2,3 трлн руб., но вернули клиентам только 6,1% от общего объема похищенных средств. Также во втором квартале ЦБ выявил 53 579 телефонных номеров, которые использовали мошенники.