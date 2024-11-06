Россиянам посоветовали не ждать существенного снижения цен на красную икру

Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250−260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал РИА Новости, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет «экономические координаты» в этом секторе, так как в ближайшие 5−7 лет не стоит ждать рекордных «красных» путин.