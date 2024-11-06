Ozon скорректировал прогноз на 2024 год из-за проблем в платежах с Китаем

Ozon скорректировал прогноз финансовых показателей по итогам 2024 года. Новые ожидания предполагают, что GMV (оборот товаров) увеличится на 60−70%. Ранее в компании ожидали, что рост составит 70%. Скорректированный показатель EBITDA будет положительным (аналогичный прогноз компания давала ранее).
Представитель компании объяснил изменение прогноза проблемами с проведением финансовых операций с Китаем. «В первой половине года мы, как и большинство российских компаний, столкнулись со сложностями с платежами с Китаем. В июне мы приостанавливали продажи электроники на витрине Ozon Global, это негативно сказалось на результатах нашего трансграничного бизнеса. В третьем квартале мы восстановили продажи электроники от предпринимателей из Китая и отмечаем заметное улучшение ситуации, но для полного восстановления оборота нам понадобится время», — рассказал он.
Оборот компании по итогам третьего квартала составил 718 млрд руб., увеличившись на 59% на фоне «исключительно высокой базы» аналогичного периода 2023 года, когда показатель вырос на 140%, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 41%, до 153,7 млрд руб., преимущественно за счет роста доходов от оказания услуг. Количество выросло на 48%, до 371,5 млн. Количество активных покупателей — примерно на 11 млн, до 54 млн пользователей. При этом выручка финтех-направления выросла почти в пять раз год к году и составила 24,4 млрд руб. «благодаря продолжению развития кредитных и транзакционных продуктов [в сегментах] B2B и B2 °C».
В отчете за второй квартал этого года Ozon показал рост оборота на 70%. Но аналитики еще по итогам того квартала предупреждали о снижении темпов ростов крупнейших маркетплейсов, поскольку возможности покупателей приблизились к максимальным значениям.
В Ozon при этом верят, что к 2027 году рынок интернет-торговли вырастет до 23,8 трлн руб. По итогам 2023-го, объем этого рынка составил с 8,3 трлн руб., по данным INFOLine. «Проникновение онлайна в розничную торговлю вырастет с 17% по итогам 2023 года до 33% в 2027 году. Основной рост придется на регионы, где проникновение онлайна пока уступает городам-миллионникам, но живет 90% населения нашей страны. Уже сейчас 9 из 10 наших клиентов — это жители регионов, поэтому мы продолжаем инвестировать в развитие логистической инфраструктуры с фокусом на регионы», — сообщил представитель компании.
Чем вызваны проблемы с платежами с Китаем
В декабре 2023 года США ввели новые ограничительные меры против иностранных банков, которые осуществляют операции с лицами или организациями, находящимися под санкциями, а также с компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом России. Эти санкции были расширены в середине 2024 года, что привело к значительному усложнению проведения платежей из России через китайские банки. В частности, глава ВТБ Андрей Костин сообщал о значительном увеличении количества отказов банков дружественных государств в проведении транзакций, связанных с Москвой. А посол Китая в России Чжан Ханьхуэй объяснял «сбои в расчетах» «вмешательством третьих стран».
По данным агентства Reuters, к августу 2024 года объём заблокированных транзакций превысил десятки миллиардов юаней. Позже сообщалось, что из-за риска вторичных санкций китайские поставщики, сотрудничающие с российскими импортёрами, столкнулись с отказом местных банков в открытии счетов за пределами провинции, где они ведут основную деятельность.
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