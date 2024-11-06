Ozon скорректировал прогноз на 2024 год из-за проблем в платежах с Китаем

В Ozon при этом верят, что к 2027 году рынок интернет-торговли вырастет до 23,8 трлн руб. По итогам 2023-го, объем этого рынка составил с 8,3 трлн руб., по данным INFOLine. «Проникновение онлайна в розничную торговлю вырастет с 17% по итогам 2023 года до 33% в 2027 году. Основной рост придется на регионы, где проникновение онлайна пока уступает городам-миллионникам, но живет 90% населения нашей страны. Уже сейчас 9 из 10 наших клиентов — это жители регионов, поэтому мы продолжаем инвестировать в развитие логистической инфраструктуры с фокусом на регионы», — сообщил представитель компании.