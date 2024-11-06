Нынешние выборы президента США стали самыми дорогими в истории

Около 14% всех трат республиканца, или более $100 млн, было направлено на судебные издержки. В США против Трампа заведено несколько дел, в частности, о попытке повлиять на результаты выборов 2020 года. В июле суд во Флориде закрыл одно из них, по которому политика обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.