Нынешние выборы президента США стали самыми дорогими в истории

Национальному комитету Демократической партии и аффилированным структурам, в том числе комитету по политической активности (PAC), удалось собрать более $2,3 млрд, из которых было потрачено $1,9 млрд. Республиканцы направили на проведение кампании $1,6 млрд из привлеченных $1,8 млрд.
Согласно анализу FT, около половины средств было направлено на рекламу в СМИ и соцсетях, преимущественно в семи колеблющихся штатах (Аризоне, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане). Например, в Пенсильвании оба кандидата потратили на эти цели более $400 млн (для сравнения, в 43 «не колеблющихся» штатах — $358 млн). Пенсильвания обладает 19 голосами выборщиков, для победы нужно 270.
Второй статьей расходов стали административные и операционные траты, у Харрис на эти цели ушло $250 млн, а у Трампа — $210 млн.
Около 14% всех трат республиканца, или более $100 млн, было направлено на судебные издержки. В США против Трампа заведено несколько дел, в частности, о попытке повлиять на результаты выборов 2020 года. В июле суд во Флориде закрыл одно из них, по которому политика обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.
По оценке некоммерческой организации Open Secrets, всего на кампании по выборам президента, сенаторов и конгрессменов в 2024 году ушло $15,9 млрд, а в 2020-м — $15,1 млрд.
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